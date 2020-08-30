Молодые не хотят жить в Сибири и на Дальнем Востоке. И правильно!

Все то, что делали наши предки на протяжении веков, нам оказалось ненужным. Мы с удовольствием будем орать: «Не отдадим ни пяди родной земли!» Но тут же будем стыдливо не замечать, как меняется этнический состав сибирских и дальневосточных городов

Уже несколько лет я нахожусь в стане тех, кто пытается разбить стену непонимания проблем российского Востока. Нас не так много на федеральном уровне. Большинство жертвующих собственными лбами ограничиваются местными СМИ и органами госуправления. Да и попытки разъяснить ситуацию приводят к тому, что люди просто опускают руки. Перестают бороться со временем. Достаточно сложно быть гласом вопиющего в пустыне.

Сибирь и Дальний Восток уже много лет действительно превращаются в безлюдную пустыню. То, что создавалось многими поколениями наших предков, сегодня исчезает с пугающей быстротой. Исчезает по простой и понятной даже младенцам причине: нет людей!

Сколько раз я слышал достаточно распространенное мнение о том, что совершенно незачем жить в условиях, малопригодных для жизни, когда можно, например, для разработки полезных ископаемых или рубки тайги, использовать вахтовиков. Приехали люди на 3-6 месяцев, ограбили сибирскую природу и недра и уехали восвояси. И не надо строить города, дороги, тянуть ЛЭП…

Сколько раз я слышал о том, что незачем в Сибири и на Дальнем Востоке иметь мобилизационный резерв для возможного развертывания воинских частей. Приедут части и соединения из Центральной России и погонят врага с родной земли. Ну да. Приедут и погонят. Особенно откуда-нибудь из степной зоны в сибирской тайге и на дальневосточных сопках эти части будут эффективны.

Очень мне нравятся действия власти по усилению интереса в Сибири и Дальнему Востоку путем глобальных мегапроектов. А давайте построим дом со всеми удобствами на десять миллионов жителей посреди тайги или вечной мерзлоты! Давайте построим. Только зачем? Кому он будет нужен, этот дом? 40% жителей Сибири и ДВ хотят уехать из родных мест! Не жить в мегадоме, а уехать за Урал, в Москву и Подмосковье, в Питер, в Краснодарский край, в Крым…

60% территории России — это безлюдные или малозаселенные места! Все то, что делали наши предки на протяжении веков, нам оказалось ненужным. Мы с удовольствием будем орать: «Не отдадим ни пяди родной земли!» Но тут же будем стыдливо не замечать, как меняется этнический состав сибирских и дальневосточных городов. Причем иностранцы не захватывают наши территории, не вытесняют россиян с мест проживания. Они приезжают по приглашению власти и бизнеса. Приезжают на пустующие земли, в пустующие города.

Сравните две цифры. Причем сравнивать надо с учетом того, что в первом случае необходимо добавить тех, кто проживает на территории нелегально, без регистрации, а во втором, наоборот, отнять тех, кто фактически уехал из региона, но не выписался официально.

Итак, население Москвы официально: 12 678 079 человек. Добавим сюда население Подмосковья: 7 690 863 человека. Это данные на 2020 год. Первую цифру мы получили. Население Сибири и Дальнего Востока, напомню, 60% территории страны, 33,77 млн человек (2017 год). Нужны ещё какие-то слова?

Дальний Восток



Цифра, которую я озвучу сейчас, может шокировать неподготовленных читателей, однако жители дальневосточного региона о ней знают. За период со времени распада СССР до начала 21 века некоторые города ДВ покинуло до 60% населения! Вот вам и забота об освоении кладовых природы. Процесс продолжается! Люди не хотят «героически осваивать» и ждать, когда у государства появятся ресурсы на развитие их родины. Они хотят просто жить по-человечески.

Очень часто (особенно от жителей Центральной и Южной России) я слышу фразу о том, что если человек привык жить в таких условиях, то он не уедет. Недавно разговаривал с представителем народа саха. Помните республику Саха (Якутию)? Он и все его родственники родились и живут в Якутии. Привычный к местным условиям народ. Однако уезжает молодежь саха и других малых народов из республики.

Я посмотрел на официальные цифры. С 1989 по 2010 годы Россия потеряла 3,5% населения. А Дальний Восток, точнее ДФО, — 20%! Конечно, можно попробовать сослаться на низкую рождаемость. Но не получается. Рождаемость и смертность ДФО практически такие же, как средние показатели по России. А вот показатели миграции…

Не знаю, обратили ли вы внимание на исчезновение анекдотов про некоторые северные народы. Назову страшные цифры. Знаете, сколько жителей Чукотки, точнее, Чукотского АО, уехало из региона? 168 человек на каждую тысячу населения! В целом население Чукотки сократилось в три с лишним раза! Со 164 тысяч человек до 51 тысячи человек! Это примерно потери Белоруссии в Великой Отечественной войне!

Вот что я прочитал в одном из материалов местных журналистов. Это мнение первого зама председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергея Тырцева:

«Уезжали целые поселки, расформировывались воинские части. Сейчас на Дальнем Востоке есть своя миграция: для людей, которые живут на Чукотке, Камчатке, в Магадане, “материками”, куда они хотели бы уехать, являются Амурская область, Приморский и Хабаровский края. Вместе с тем многие из них уезжают на юг России, да и Москва для многих активных людей остается целью их жизни».

Кстати, я посмотрел цифры по упомянутой Магаданской области. Там все «благополучно». Всего 120 человек уехавших на 1000. Да и население сократилось совсем «чуть-чуть». С 392 тысяч человек до 157 тысяч человек. Все прекрасно. Не отдадим никому родной земли! Пусть росомахи ловят диких северных оленей на свободной от человека земле!

Теперь простой вопрос к правительству страны. О каких экономических реформах и прорывах на Дальнем Востоке вы говорите? Кто будет реформировать и «прорывать»? Можно заявлять о прекрасных планах развития регионов, в том числе и экономических. Только для реализации этих планов необходимо экономически активное население, а не старики-пенсионеры, которые остаются в брошенных городах и поселках!

Показатель экономически активного населения в ДФО уже безнадежно отрицательный! Я могу привести достаточно много цифр. Но если уж заговорил о Магаданской области, то и закончу именно этим регионом. Количество работающих, реально занятых в экономике людей, с 1989 года сократилось на 70% (на 2010 год)!

Сибирь



В Сибири дела обстоят чуть лучше. Сказывается более комфортная для жизни обстановка. Количество экономически активного населения тут больше, да и в процентном отношении тоже. Проще говоря, людей, способных работать, в Сибири действительно больше. Рождаемость, как я писал выше, вполне соответствует общероссийским показателям.

А вот с реально занятыми в экономике проблема. Люди есть, работать могут, но… негде. В целом по России показатель падения реально занятых в экономике равен примерно 10%. Для СФО этот показатель — 14%. Отсюда и уровень заработной платы, и диктат предпринимателей, и в конечном итоге отъезд молодежи целыми семьями за Урал.

СФО в лидерах по миграционной убыли. Омская область вообще занимает «почетное» второе место в России по этому показателю. Недалеко отстают от омичей Кемеровская область и Алтай. Я разговаривал с омскими демографами по поводу демографии в регионе. Увы, но большинство из них вполне определенно выразились, что точка невозврата уже пройдена. Молодежь будет уезжать из региона и дальше.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо принимать меры уже на федеральном уровне. Сейчас модно проводить всяческие опросы. Результаты этих опросов официально не фиксируются просто потому, что нарушаются различные методики. Мне же захотелось узнать, почему уезжают. Одно дело — собственные мысли, другое дело то, что говорят отъезжающие. Итак, что мы видим из опросов блогеров разных сибирских регионов…

Почему уезжает молодежь? На первом месте деньги. Низкие доходы при высоких расходах. Молодой специалист получает зарплату иногда в разы меньше московской. При этом расходы, особенно зимой, существенно выше. Дальше — холодный неблагоприятный климат. Тут все понятно. Когда на телеэкране показывают декабрьский дождь в Москве, а у тебя за окном ниже минус тридцати, невольно задумаешься о климате.

Молодых очень беспокоит проблема плохой экологии. Не секрет, что в большинстве сибирских городов находятся довольно серьезные производства, которые, мягко говоря, не улучшают экологическую обстановку городов. Онкологические заболевания, болезни легких и прочее для Сибири почти норма. Как и периодические превышения предельно допустимых норм вредных выбросов. Я, например, уже даже не обращаю внимания на иногда пованивающий воздух, а вот соседи-молодожены, у которых недавно появился ребенок, обращают…

Есть и социальные проблемы. В частности, молодых не устраивает качество образования и отсутствие интересных специальностей в вузах. Сибирские города — действительно студенческий рай. Вузы практически всех специальностей прямо под рукой. Так в чем проблема? А проблема в том, что ориентированы вузы на местные задачи. «Политех» готовит кадры для местных заводов, «мед» — врачей для местных больниц, «пед» — учителей для местных школ, и так далее.

Это нормальная, советская ещё практика. Но тогда, в СССР, молодой специалист приходил на производство и имел не только хорошую зарплату, особенно на закрытых заводах, коих в Сибири множество, но перспективу роста. Сегодня же это просто «винтик», который никогда не станет «механизмом». А при переезде в другой регион большинство полученных знаний просто не понадобятся.

Ну и последняя важная причина — неразвитость структуры досуга. Молодежи, доходы которой не так велики, просто некуда пойти. Концерт московской звезды? Хоть и потертой, но московской, из телевизора? Да не вопрос. Сегодня провинция освоена звездами эстрады и театра. Только вот цены на эти концерты кусаются. Для молодой семьи выложить 8-10 тысяч на пару билетов на спектакль проблематично.

Мне есть с чем сравнить. Я помню свой город тогда, в советское время, и вижу сейчас. Большой промышленный центр, со множеством закрытых предприятий, с театрами, концертными залами, множеством дворцов и домов культуры. Город-сад - это официальное название было написано на множестве плакатов тогда. Город, действительно утопающий в цветах.

Большой речной порт, который снабжал весь Север Тюменской области необходимыми грузами. Пароходы шли сплошным потоком по Иртышу на север и обратно. Был прекрасный речной вокзал, которым мы очень гордились. И с которого иногда отправлялись в круизы по реке на север, до Тобольска. На больших белых трехпалубных теплоходах. А мимо проносились «Ракеты» и «Метеоры» в сторону Тары. Всего-то 200 километров. Три часа, и ты почти на севере области.

Хочешь быстрее? Не вопрос. Два аэропорта: международный и местный. В любой райцентр на Ан-2 или вертолете долетишь. Ну а в Москву или куда-то ещё — это в большой аэропорт. Куда-то доехать? Автобус, троллейбус, трамвай в любой конец города. Про такси я тогда не вспоминал. Рубль и три-пять копеек — разница существенная.

Прошло сорок лет. Про театры и концертные залы говорить не буду. Что-то закрыли, что-то построили. Город-сад переродился в выставку «Флора 20…», которую почему-то проводят под осень. А цветники во дворах оборудуют местные бабушки. Смекалистые и предприимчивые. Каких только «искусств» не увидишь. Фигурки из разрезанных автомобильных шин, пустых пластиковых бутылок, выброшенных мягких игрушек…

Река? Порт стоит на месте, уныло склоняя носы своих огромных кранов к проржавевшим баржам. В здании речного вокзала теперь гостиница, боулинг, кинотеатр и прочие «учреждения досуга». Белых теплоходов и летящих на крыльях «Ракет» и «Метеоров» больше нет. Молодежь, наверное, даже не знает, что они были. Изредка проплывает буксир с баржей, наполненной песком для строительства дамбы.

Маленьких юрких самолетиков теперь тоже нет. Как нет и местного аэропорта и большинства аэропортов в райцентрах. Правда, говорят, что в Марьяновке столичный любитель авиации и пилот Леонид Якубович содержит свои самолеты…

Зато у нас появилась спортивная арена, где играла известнейшая хоккейная команда. Пришлось разрушить. Команда пока в Балашихе. Строим новую. У нас появилось метро. Правда, после постройки четырех станций его пришлось засыпать песком. Каких-то 20 млрд. всего… У нас появился огромный международный аэропорт в Федоровке. Правда, его решили не достраивать и бросили. Опять же каких-то 20 млрд.

Интересно, что вспомнят наши внуки через сорок лет?

Вместо заключения



Мы привыкли говорить лозунгами. Мы привыкли к тому, что если надо — сделаем, несмотря ни на что. Так оно и есть. Сделаем. Костьми ляжем, но выполним. А для кого ляжем-то? Для кого выполним? Для «будущих поколений»? А не будет у нас этих будущих поколений. Уехали они в теплые края. В комфортабельные условия и благоприятный климат. И правильно сделали!

Если мне, вам, всем нам наплевать на то, что молодежь хочет не просто существовать, есть, пить, рожать детей, но и жить по-человечески, ощущать собственную необходимость родной стране, необходимость своей малой родине, то мы заслуживаем того, чтобы дети просто плюнули на наши «достижения».

Современный мир глобален. Уехать можно хоть откуда хоть куда. Было бы желание. И наша задача, задача тех, кто это может сделать, власти, создать такую ситуацию, когда молодые хотели бы не уехать, а приехать.

Мне многие говорят об американском и канадском опыте. О севере Канады и Аляске. Вот решение! Конечно, решение. Оставить на сложных территориях небольшое количество населения и доплачивать им за это определенные суммы. Только север Канады и Аляска — не Сибирь и Дальний Восток. Далеко не Сибирь!

Нет у американцев и канадцев столько богатств в недрах своих «северов», сколько есть у нас в Сибири и на Дальнем Востоке. Нет стольких уникальных месторождений, нет столько нефти и газа, нет столько чистой воды и леса. Потому и делят нашу землю периодически «по справедливости» на Западе. Потому и рвутся к нашим недрам, к нашему Байкалу, в нашу Якутию.

Мы же опять придумываем глобальные проекты. А давайте построим мост на Камчатку! Пусть трое оставшихся там жителей ездят на большую землю по мосту! Не проще ли привезти новый двухэтажный паровоз откуда-нибудь из Казани или Москвы, чтобы показать сибирякам, что такое железная дорога в XXI веке?..

