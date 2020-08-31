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Вузам приказали готовиться к возобновлению ограничений из-за коронавируса

15:56 31.08.2020
Здание МГУ
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин

Согласно приказу министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, руководители подведомственных Минобрнауки российских вузов обязаны начать подготовку к возобновлению ограничений из-за коронавирусной инфекции.

«В случае ухудшении эпидемиологической обстановки, принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - говорится в приказе.

Также в приказе говорится о необходимости соблюдения мер по профилактике распространения инфекции. В частности, должны быть созданы условия для гигиенической обработки рук с применением антисептиков, не менее 2 раз в день должен осуществляться контроль температуры тела с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, запрещается посещение организации лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, обработка поверхностей и проветривание учебных помещений. 

Документ вступает в силу с 1 сентября.

Темы: Коронавирус, Высшее образование в России, Образование в России
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Комментарии читателей
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31.08.2020, 22:30
Гость: выпиывапв

дурдом
31.08.2020, 21:37
Гость: Да

Выполнило. И будет выполнять.
Заслужили.
31.08.2020, 20:25
Гость: Какие ограничения?

А такие. что везде в магазах висят объявы- без намордников и перчаток не обслудиваем. На перчатки уже почти все забили, а масочки требуют.
А на рынке Ваще объявляют что тому кто продаст товар покупателю без маски-на первый раз штраф 10 тысяч рэ, на второй раз- долой с рынка.
А скольких уже оштрафовали.... а вы говорите....
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