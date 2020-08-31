Вузам приказали готовиться к возобновлению ограничений из-за коронавируса

15:56

Согласно приказу министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, руководители подведомственных Минобрнауки российских вузов обязаны начать подготовку к возобновлению ограничений из-за коронавирусной инфекции.

«В случае ухудшении эпидемиологической обстановки, принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - говорится в приказе.

Также в приказе говорится о необходимости соблюдения мер по профилактике распространения инфекции. В частности, должны быть созданы условия для гигиенической обработки рук с применением антисептиков, не менее 2 раз в день должен осуществляться контроль температуры тела с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, запрещается посещение организации лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, обработка поверхностей и проветривание учебных помещений.

Документ вступает в силу с 1 сентября.