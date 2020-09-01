Путин: Россия - государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка»

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Президент Владимир Путин считает, что вынужденный переход на обучение в дистанционном формате показал, что Россия имеет достойные технологические возможности. На всероссийском открытом уроке, прошедшем в режиме видеоконференции, он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 доказала, что Россия - «не только страна-бензоколонка».

Ранее в Минпросвещения констатировали, что около 85% российских школ технически оказались не готовы к проведению всех уроков в дистанционном формате, напоминает «Коммерсант».

«Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», - сказал президент.

При этом глава государства заявил, что полный переход на дистанционное обучение нецелесообразен. «Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению, нецелесообразно и ни к чему», - добавил он.