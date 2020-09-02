Алексей Хобот: что хуже для ставок – читы или «322»?

22:13

Киберспорт это такое же поле для ставок, как и спорт традиционный. А это значит, что несмотря на все меры безопасности, которые осуществляют организаторы турниров, контроль обширного коммьюнити игроков, анализирующих ход противостояния и находящих в нём «несуразности», в киберспорте всегда будут попытки нечестной игры, считает Алексей Хобот.

Киберспорт это такое же поле для ставок, как и спорт традиционный. А это значит, что несмотря на все меры безопасности, которые осуществляют организаторы турниров, контроль обширного коммьюнити игроков, анализирующих ход противостояния и находящих в нём «несуразности», в киберспорте всегда будут попытки нечестной игры, считает Алексей Хобот.

Тем не менее, «переквалифицировавшийся» несколько лет назад в типстера профессиональный игрок считает, что связанные с unfair play риски для бетторов можно свести к приемлемому минимуму, если изучить теоретические возможности для мошенничества.

«На самом деле, в киберспорте существует всего два варианта нечестной игры. Первый – это использование разнообразных читов, которые могут быть либо программными багами, пока что неизвестными широкой аудитории и потому неучтенными организаторами, либо специально написанными программами, которые различными способами нужно иметь запущенными во время игры. Второй – это чисто человеческий фактор, договорной матч», - объясняет Алексей Хобот.

Можно видеть, что альтернатив у мошенников немного, подчеркивает Алексей Хобот. По сути, чтобы убрать риски мошенничества, нужно отслеживать всего два риска. Это несложно, тем более, что когда дело дойдет до ставок, то контролировать режим «античита» придется не в одиночку.

Даже те, кто только начинает делать ставки на киберспорт, в достаточной степени будут защищены сложившейся инфраструктурой безопасности игр.

Читы - не для турнира

Главным преимуществом киберспорта для любого контролера, говорит Алексей Хобот, оказывается возможность буквально по кадрам и по байтам проанализировать весь игровой процесс. На серверах популярных Dota2, StarCraft2 и CS:GO существует режим просмотра повторов игры, благодаря которому можно изучить игру детально. Кроме того, несмотря на обилие читерских программных продуктов, которые пишутся самостоятельно, скачиваются из открытых источников или покупаются у профессиональных кодеров, все они нацелены на определенные параметры игры. И их немного.

«Чит, который одним кликом убьет всех врагов и сделает тебя победителем никому не нужен в киберспорте – по понятным причинам. Поэтому используется софт, который позволяет «выигрывать по мелочам» - убирает «туман войны», позволяя тебе видеть действия противника, если мы говорим о стратегиях. В шутерах, типа CS:GO спектр действий читеров пошире, но он конечен – есть автоприцел, волл-хак, позволяющий видеть врага сквозь стены, автоспуск, благодаря которому выстрел происходит не при клике, а при наведении прицела на врага. Это позволяет экономить микросекунды. По-сути, это всё», - перечисляет Алексей Хобот.

За исключением таких экзотических читов, как телепорт, позволяющий свободно перемещаться по карте и возникать за стенами, достаточно знать о возможности мошенничества в этих конкретных точках игровой динамики, и контролировать ее.

«Как правило, сразу ощущается, если противник слишком хорош. Разумеется, это может быть и правдой. Однако, при просмотре повтора абсолютно все «сверхъестественные» действия оппонента неизбежно будут обнаружены – как он движется, как он стреляет, куда и когда. При минимальном опыте в игре это понимаешь», - говорит Алексей Хобот.

Страшно или нет

Стоит ли начинающему беттору опасаться столкновения с читерской игрой, на которую он поставил кровные деньги? Нет, объясняет Алексей Хобот.

Во-первых, массовое читерство присутствует там, где в здравом уме никто денег не ставит, к тому же технические для этого возможности минимальны.

«Очевидно, что ставка делается через букмекерские конторы. А их линии содержат только официальные турниры, которые очень редко проводятся с «удаленными», и тем более игроками-нонеймами, которые не опасаются быть пойманными», - объясняет Алексей Хобот.

Во-вторых, кибертурниры со ставками проходят под пристальным присмотром стюардов и организаторов, которые тут же реагируют на попытки мошенничества.

«Надо понимать, что читера вычислят в 100% случаев, так или иначе. Игру, тем более на которую делают ставки, рассмотрит по пикселям огромное число специалистов и обман вскроется», - предупреждает Алексей Хобот.

Среди показательных историй, которые можно вспомнить – прошлогодний скандал на квалификации MSI MGA, который международная киберспортивная лига ESL проводит совместно с производителем MSI с призовым фондом в $60 000. Команды Ruthless и Raregods весьма обоснованно заподозрили в читерстве, поднялась волна народного игрового гнева, через некоторое время организаторы «зашевелились» - и результаты игры были опротестованы.

Самый дикий случай, вспоминает Алексей Хобот, это использование читов прямо на главном индийском турнире с призовым фондом в $100 000 игроком Forsaken (Нихиль Камават). Заметив нечеловеческую точность Forsaken, его компьютер решили подвергнуть проверке – игрок запаниковал, попытался удалить некое стороннее ПО, и был разоблачен «на горячем».

Главное, чтобы букмекерская контора имела гарантированную опцию возврата ставки в случае нечестного матча, предупреждает Алексей Хобот. Анализ подозрительного матча обычно идет стремительно и сразу с нескольких сторон, но вот реакция организаторов турнира и официальное опротестование игры может занять какое-то время.

«322»

Вторая опасность для беттора, которая может встретиться в киберспорте, это договорной матч. Как и в традиционном спорте, такое явление возможно – более того, именно благодаря отечественным «договорнякам» жаргон кибер-игроков пополнился термином «322».

$322 мог бы выиграть на матче в Dota2 капитан команды RoX.KIS Алексей «Solo» Березин, летом 2013 года поставивший на свой проигрыш $100 с коэффициентом 3.22. Он был не один такой, из-за большого количества ставок на явного аутсайдера букмекеры забили тревогу, была обнаружена ставка в $100, которая была сделана с IP-адреса Solo, и уведомили об этом организаторов турнира. Березин получил бан на турнирах и исключение из команды. По собственным словам Solo, подчеркивает Алексей Хобот, денег он так и не увидел, поскольку результаты игр отменили.

«322» вычислить сложнее, чем чит, признает Алексей Хобот. В отличие от достаточно примитивного мошенничества с читами, 322 возникает на турнирах регулярно – по данным Коалиции по добросовестности в киберспорте (ESIC) количество подозрительных матчей растет примерно на 30-40% в год.

Бюджеты киберспортивных состязаний ежегодно увеличиваются, также как и их зрительская аудитория. Поэтому, считает Алексей Хобот, нет ничего удивительного в том, что, как и в обычном футболе или любом другом виде спорта, большие деньги приводят к соблазнам у самих игроков.

«С моей точки зрения, «договорняк» 322 это главная опасность в киберспорте для ставок. Есть огромное число нюансов, которые влияют на победу, и если достаточно заморочиться вопросом, то возможно составить красивую «стратегию поражения». Если есть опыт, то можно сделать очень убедительную картину из якобы случайных ошибок и недочетов, либо подготовить одну стратегическую ошибку. Чем больше на кону денег – тем больше будет неспортивного энтузиазма», - предупреждает Алексей Хобот.

Беда в том, считает Алексей Хобот, что без полноценного расследования окончательно уличить игроков в 322 очень сложно. Даже самые невероятные действия можно объяснить неудавшимся планом, и какими бы крупными не были подозрения, обычно фактов для серьезного обвинения не находится в достаточно количестве.

«Тема договорных матчей – это серьезная проблема. В социальных сетях можно встретить много объявлений, связанных с 322 и предложением поставить на них деньги. Это говорит о высоком интересе мошенников к этой теме. Пока стратегического решения этой проблемы нет, можно лишь уповать на серьезное отношение закона к выявленным фактам», - говорит Алексей Хобот.

В неформальной «столице» киберспорта, Южной Корее, к вопросу добросовестности игр относятся серьезно. Дела прогеймеров Ма «sAviOr» Джэ Юна и Ли «Life» Сун Хена по обвинениям в договорных матчах закончились приговорами на два года условно, исправительными работами и штрафами до $65 000.

«Есть ли страховка от 322? Нет. Можно ли минимизировать риски? Да, для этого нужно выбирать ставки на крупных турнирах с хорошей системой мониторинга чистоты игры. И иметь правильного букмекера, который понимает эту специфику киберспорта. В этом случае, риск проиграть мошенникам будет абсолютно такой же, как и в традиционном спорте», - подчеркивает Алексей Хобот.