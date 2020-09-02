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Гора Куштау официально получила статус особо охраняемой территории

15:12 2.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Гора Куштау официально получила статус особо охраняемой природной территории - памятника природы. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

«Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии - прим.ред.) Радия Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление», - цитирует «Интерфакс» слова Мурзагулова.

Напомним, Куштау входит в цепочку древних шиханов, древних коралловых рифов, которые образовались более 230 миллионов лет назад на дне Пермского моря. Также гора входит в список геологического наследия всемирного значения Geosites.

Глава Башкирии Хабиров принял решение о разработке Куштау в 2018 году. На разработку претендовала «Башкирская содовая компания», которая в 2019 году получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау (лицензия была выдана до конца лета 2039 года).

В августе текущего года начатая вырубка леса спровоцировала общественные протесты, которые затем переросли в активную фазу с противостоянием.

Темы: Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 20:38
Гость: вапа

давно пора
02.09.2020, 15:51
Гость: что?

Гора Куштау? А заповедные края на Алтае? А Байкал? Или Роттенбергам и Михельсонам это не указ.
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