Гора Куштау официально получила статус особо охраняемой территории

15:12

Гора Куштау официально получила статус особо охраняемой природной территории - памятника природы. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

«Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии - прим.ред.) Радия Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление», - цитирует «Интерфакс» слова Мурзагулова.

Напомним, Куштау входит в цепочку древних шиханов, древних коралловых рифов, которые образовались более 230 миллионов лет назад на дне Пермского моря. Также гора входит в список геологического наследия всемирного значения Geosites.

Глава Башкирии Хабиров принял решение о разработке Куштау в 2018 году. На разработку претендовала «Башкирская содовая компания», которая в 2019 году получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау (лицензия была выдана до конца лета 2039 года).

В августе текущего года начатая вырубка леса спровоцировала общественные протесты, которые затем переросли в активную фазу с противостоянием.