«Газпром» попросили предоставлять газ для Вечных огней безвозмездно

20:23

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил на имя главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера письмо, в котором выразил мнение, что газ для мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь памяти" в регионах мог бы поставляться на безвозмездной основе.

"Просим обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений "Вечный огонь" и "Огонь памяти" и рассмотреть возможность поставок газа для обеспечения их функционирования на безвозмездной основе", - приводит "Интерфакс" цитату из текста письма.

Конфликт по поводу Вечного огня произошёл в Рыбинске Ярославской области. Компания "Газпром межрегионгаз Ярославль" направила в городскую администрацию письмо с требованием оплатить поставку газа для мемориала на сумму 140,6 тыс. руб. Депутаты муниципального совета не согласились с требованиями компании - они считают, что поставки газа для мемориала должны быть благотворительными.

В претензии газовиков говорится, что их специалистами "выявлен акт внедоговорного, несанкционированного потребления природного газа объектом Мемориальный комплекс "Вечный огонь", расположенным в Рыбинске". Проблема возникла из-за того, что у них нет договора с городом на поставку газа, а без него использование топлива считается незаконным.

26 августа договор на дальнейшие поставки был заключен, однако кто именно возьмет на себя долг, пока неясно.