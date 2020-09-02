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«Газпром» попросили предоставлять газ для Вечных огней безвозмездно

20:23 2.09.2020
Вечный огонь © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил на имя главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера письмо, в котором выразил мнение, что газ для мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь памяти" в регионах мог бы поставляться на безвозмездной основе.

"Просим обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений "Вечный огонь" и "Огонь памяти" и рассмотреть возможность поставок газа для обеспечения их функционирования на безвозмездной основе", - приводит "Интерфакс" цитату из текста письма.

Конфликт по поводу Вечного огня произошёл в Рыбинске Ярославской области. Компания "Газпром межрегионгаз Ярославль" направила в городскую администрацию письмо с требованием оплатить поставку газа для мемориала на сумму 140,6 тыс. руб. Депутаты муниципального совета не согласились с требованиями компании - они считают, что поставки газа для мемориала должны быть благотворительными.

В претензии газовиков говорится, что их специалистами "выявлен акт внедоговорного, несанкционированного потребления природного газа объектом Мемориальный комплекс "Вечный огонь", расположенным в Рыбинске". Проблема возникла из-за того, что у них нет договора с городом на поставку газа, а без него использование топлива считается незаконным.

26 августа договор на дальнейшие поставки был заключен, однако кто именно возьмет на себя долг, пока неясно.

Темы: Память о Великой Отечественной войне, Газпром
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 00:01
Гость: член Госсовета

Нечего улицы отапливать и сжигать газ.
Будем включать газ, только по праздникам, а там видно будет.
02.09.2020, 23:49
Гость: без храма и царя не потянете россию

Срочно надо строить храм ПросьбоСлавия,где вставшие с колен становятся на колени в связи с текущей целесообразностью и царь выслушав настоятеля храма решает все проблемасы в оперативном порядке минуя госдуму и правительство.Всё очень просто.Надо просто не ... жалеть колен.
02.09.2020, 23:14
Гость: Понятно стало мне теперь

почему гарант называет газ народным достоянием! Потому что для народа он только за деньги народа. А ему и его корешу тоже за деньги, но им перечисленные и не меньше лимона каждому в день. Видать, устают бедолаги каждый день таскать домой по лимону в мешке. Такой работёнке никто не позавидует. Аки пчёлы - всё в улей, в улей свой родимый многоэтажный тысячи квадратномерый.
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