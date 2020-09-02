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Шойгу назвал гаджеты «нашим главным врагом»

21:43 2.09.2020
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Сергей Шойгу © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", он призвал оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.

"Наш главный враг — вот он", — сказал Шойгу в интервью РИА Новости, показав на лежащий на столе смартфон.

По его мнению, часто гаджеты заменяют реальную жизнь. "Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", — отметил он.

"За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и неподробно", — считает Шойгу.

Темы: Информационные технологии (IT)
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 10:57
Гость: броня крепка.Хотя...

Наш главный враг — вот он.Враг будет разбит
03.09.2020, 10:40
Гость: Русский

200 лет назад на такими дровами смеялся Грибоедов. " Ученье -вот чума!" Тогда тоже были и такие министры,но они не были так почитаемы. А этот министр, научившишь всего лишь набычившись произносить нижней губой раздельно слова, влюбил в себя десятки миллионов россиян.
Дас ист фантастиш!
03.09.2020, 10:20
Гость: Дед

Всё првильно.
Взять тот же смартфон.
Правительство решая важные вопросы оставляют свои смартфоны вне помещения.
НО! Потом они бурут эти самые смартфоны и тащат их собой в кабинеты в которых дают распоряжения ,зачастую используя эти самые смартфоны.
Так что утечка информации гарантирована.
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