Шойгу назвал гаджеты «нашим главным врагом»

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Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", он призвал оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.

"Наш главный враг — вот он", — сказал Шойгу в интервью РИА Новости, показав на лежащий на столе смартфон.

По его мнению, часто гаджеты заменяют реальную жизнь. "Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", — отметил он.

"За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и неподробно", — считает Шойгу.