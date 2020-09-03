Суд продлил арест экс-губернатору Сергею Фургалу

19:55

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Бывший чиновник останется в СИЗО еще три месяца. Об этом сообщают «Известия».

«3 сентября 2020 года Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2020 года в отношении Фургала С.И», — говорится в сообщении.

В ходе заседания 3 сентября прокурор раскрыл детали дела Фургала. По его словам, подчиненные экс-губернатора физически устраняли неугодных ему людей. При этом прокурор подчеркнул, что некоторые участники процесса до сих пор испытывают страх. По его словам, речь идет не о голословном страхе, а реальном.

Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СКР и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Вначале суд арестовал его на два месяца. Бывший чиновник содержится в СИЗО «Лефортово». Фургал отрицает свою вину и считает свое уголовное дело политически мотивированным.