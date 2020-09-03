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Фургал попросил Бастрыкина об отводе всей следственной группы

13:14 3.09.2020
Сергей Фургал. Стоп-кадр из видео

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой об отводе всей следственной группы, расследующей его дело, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Фургала Михаила Карапетяна.

В своем ходатайстве экс-глава Хабаровского края заявил об оказываемом на него давлении со стороны следствия, а также о предвзятом отношении. Фургал считает предъявленные ему обвинения незаконными, а действия сотрудников СК имеющими явно обвинительный уклон. По мнению экс-губернатора, следователи лично заинтересованы в соответствующем исходе дела.

Как мы писали ранее, официальное обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори в октябре 2014 года было предъявлено Фургалу только 2 сентября 2020 года. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению и прекратил его уголовное преследование в связи с отсутствием доказательств. 

Следователи вынуждены были обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края, выданное в 2004 году.

 

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 16:55
Гость: Миниходор из провинции

имел свою бригаду киллеров.
03.09.2020, 15:14
Гость: Время Ч.

Нашел кого жалеть.
03.09.2020, 14:28
Гость: Иван Иваныч

А кого он хотел? Братков из 90-х, с которыми убивал кнкурентов?
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