Фургал попросил Бастрыкина об отводе всей следственной группы

13:14

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой об отводе всей следственной группы, расследующей его дело, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Фургала Михаила Карапетяна.

В своем ходатайстве экс-глава Хабаровского края заявил об оказываемом на него давлении со стороны следствия, а также о предвзятом отношении. Фургал считает предъявленные ему обвинения незаконными, а действия сотрудников СК имеющими явно обвинительный уклон. По мнению экс-губернатора, следователи лично заинтересованы в соответствующем исходе дела.

Как мы писали ранее, официальное обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори в октябре 2014 года было предъявлено Фургалу только 2 сентября 2020 года. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению и прекратил его уголовное преследование в связи с отсутствием доказательств.

Следователи вынуждены были обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края, выданное в 2004 году.