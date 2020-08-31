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СКР не может предъявить Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду дела

20:11 31.08.2020
© KM.RU, Новости Хабаровска
© Новости Хабаровска

Следствие не смогло начать уголовное преследование экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори. Дело в том, что следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению, а окончательно отменить его решение сможет только Мосгорсуд. Пока  Фургал считается официально невиновным в смерти Зори, пишет "Коммерсант".

Организация убийства крупного дальневосточного предпринимателя Зори в октябре 2004 года является ключевым эпизодом в инкриминируемой ГСУ СКР Сергею Фургалу серии аналогичных преступлений. Крупный бизнесмен Зоря, специализировавшийся на торговле продуктами, был расстрелян в самом центре Хабаровска после затяжного конфликта с Фургалом, который в то время занимался бизнесом по скупке и продаже металлолома. Предприниматели долго не могли поделить цех бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске;  Фургал, по версии следствия, неоднократно угрожал  Зоре, а когда конкуренту удалось доказать свои права на здание в судах, организовал его физическое устранение. 

9 июля этого года  Фургал был задержан, этапирован в Москву и  заключен под стражу, однако тогда же выяснилось, что обвинить его в организации убийства Евгения Зори невозможно.

Препятствием для СКР стало постановление 15-летней давности следователя следственного отдела городской прокуратуры Хабаровска, прекратившего уголовное преследование Сергея Фургала по этому эпизоду в связи с отсутствием в деле доказательств его причастности к убийству.

Еще 31 июля 2020 года Басманный райсуд по ходатайству СКР отменил "отказное" решение хабаровского следователя, разрешив, таким образом, руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Сергеем Фургалом по делу об убийстве Евгения Зори. Однако сам фигурант и его защитники обжаловали решение в Мосгорсуде, и разбирательство по ключевому эпизоду вновь оказалось в тупике.

Обвинение в убийстве Зори Сергею Фургалу так и не предъявлено — ГСУ все это время приходится ждать, пока решение Басманного райсуда утвердит или, наоборот, отменит городской суд. 

   

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Следственный комитет России
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31.08.2020, 20:18
Гость: А. Вышинский

Был бы человек, а статья найдётся.
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