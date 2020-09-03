Михаил Ефремов признал в суде свою вину в ДТП

10:44

Актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Об этом Ефремов заявил в ходе заседания Пресненского суда Москвы, передает ТАСС.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину»,— цитирует его агентство. Прокурор в суде в ответ заявил, что считает вину Михаила Ефремова доказанной в ходе судебного процесса.

Авария с участием машины Михаила Ефремова произошла на Смоленской площади в Москве 8 июня. Машина актера на скорости выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в котором находился Сергей Захаров. Курьер позже скончался от полученных травм в клинике. Как установила экспертиза, в момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.