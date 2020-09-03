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Михаил Ефремов признал в суде свою вину в ДТП

10:44 3.09.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Об этом Ефремов заявил в ходе заседания Пресненского суда Москвы, передает ТАСС.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину»,— цитирует его агентство. Прокурор в суде в ответ заявил, что считает вину Михаила Ефремова доказанной в ходе судебного процесса.

Авария с участием машины Михаила Ефремова произошла на Смоленской площади в Москве 8 июня. Машина актера на скорости выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в котором находился Сергей Захаров. Курьер позже скончался от полученных травм в клинике. Как установила экспертиза, в момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Темы: ДТП, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 17:13
Гость: a

А если подумать? Может, сообразите, почему использованы такие слова. Впрочем, наверно лучше было написать "израильско-турецкий инцидент".Или Вы читаете из Штатов, где юмор уже описан Задорновым, а сами они четко охарaктеризованы?
03.09.2020, 17:08
Гость: грек

Срок Ефремову, даже не заикаюсь, получит,в связи с этим предположил, что подпадёт под амнистию.Я особо о Ефремове не пекусь, может из моего опуса что-то вытекает и подсказывает о моей сипатии, так это ошибочный вывод.
На Ефремова смотрел и смртрю как на статеСтическое лицо совершикшее преступление, подчеркну,что законодатель такой вид преступления отнёс к категории НЕОСТАРОЖНЫХ, без учёта моего и вашего мнения.
--
Да, он был пьян,ДА, и под наркотического каким там воздествием, это всё расматривается не более,как отягчающими обстоятельствами по делу и учитываются при назначении наказания.
--
Ефремов по закону совершил преступление по неосторожности, срок может быть различным, о сроке можно говорить как о наказании- суровое, или мякое наказание, ввиде незначительного срока, третьего по делу быть не может. к примеру, ввиде условного наказания.
--
Михаил получит реальный срок. А из ИТК по отбытию часть предусмотреным законом срока, и при примерном поведени и по хадатайству администраци ИТК может податуд документы на амнистию, а могут и воздержаться.......того Ефремова которого мы знали больше нет он закончился в жизни,будет другой, мало кому интерсным-Ефремов.
--
Понимаю,молодость Юра,"кипит" да не сажайте ВЫ меня рядом с Ефремовым,как-то не по делу!?
03.09.2020, 16:47
Гость: алварез

Вам бы Моня сказки писать.Не плохо получится!
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