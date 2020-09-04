Следственный комитет начал проверку в отношении схиигумена Сергия

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Следственное управление СК по Свердловской области начало ряд доследственных проверок по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов), сообщает РИА Новости.

По данным агентства, проверка начата после соответствующего запроса в Генпрокуратуру и СК от депутата Госдумы Евгения Марченко, призвавшего проверить причастие отца Сергия (Романова) к таким преступлениям, как насильственное удерживание людей, в том числе несовершеннолетних, побоям и отмыванию денег.

Проверкой данных об истязаниях несовершеннолетних в Среднеуральском женском монастыре занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Свердловской области, проверку информации о нападении на Ксению Собчак и Сергея Ерженкова проводит следственный отдел по Верхней Пышме.

По итогам данной проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел в отношении мятежного схимонаха.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в центр внимания в связи со своими высказываниями о пандемии COVID-19, которую он называл "псевдопандемия". В своих проповедях он утверждал, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Из-за подобных высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.

В епархии отмечали, что все таинства, которые бывший схиигумен совершает после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными.