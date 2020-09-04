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Следственный комитет начал проверку в отношении схиигумена Сергия

06:56 4.09.2020
Отец Сергий (Романов)
Скриншот с YouTube

Следственное управление СК по Свердловской области начало ряд доследственных проверок по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов), сообщает РИА Новости.

По данным агентства, проверка начата после соответствующего запроса в Генпрокуратуру и СК от депутата Госдумы Евгения Марченко, призвавшего проверить причастие отца Сергия (Романова) к таким преступлениям, как насильственное удерживание людей, в том числе несовершеннолетних, побоям и отмыванию денег. 

Проверкой данных об истязаниях несовершеннолетних  в Среднеуральском женском монастыре занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Свердловской области, проверку информации о нападении на Ксению Собчак и Сергея Ерженкова проводит следственный отдел по Верхней Пышме.

По итогам данной проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел в отношении мятежного схимонаха.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в центр внимания в связи со своими высказываниями о пандемии COVID-19, которую он называл "псевдопандемия". В своих проповедях он утверждал, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Из-за подобных высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.

В епархии отмечали, что все таинства, которые бывший схиигумен совершает после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными.

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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04.09.2020, 09:30
Гость: XeX

""""Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в центр внимания в связи со своими высказываниями о пандемии COVID-19, которую он называл "псевдопандемия". В своих проповедях он утверждал, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы""""
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Полностью поддерживаю высказывания отца Сергия. Все так на 120%. Руки прочь от нашего нового Патриарха!
04.09.2020, 09:05
Гость: православный

Все что говорил этот достойнейший человек-истина.Понятно что это не нравится сатанистам...
04.09.2020, 07:35
Гость: stalker

"...призвавшего проверить причастие отца Сергия (Романова) к таким преступлениям, как насильственное удерживание людей, в том числе несовершеннолетних, побоям и отмыванию денег". Чушь полная. Начнем с того, что в данном монастыре никто никого насильственно не задерживал. Ранее данные обвинения в СМИ никто никогда не озвучивал. Единственные, кто заявил о так называемых "истязаниях" были два бывших послушника. Ушли из монастыря по своей воле и никто их не удерживал. Достаточно только на их лица посмотреть. Вылитые алкаши. Что касается визита в монастырь К. Собчак, то она туда не с добрыми намерениями приехала изначально. Потому и не пустили. А что касается "нападения" на нее, то все есть на видео. Там отчетливо видно, что она сама оступилась и бухнулась на пятую точку. После чего завопила как потерпевшая. По поводу "отмывания денег". Просто кому то покоя не дает тот факт, что монастырь построен на частные пожертвования, а потому он в собственности РПЦ не находится. Ребята оттуда банально отжать чужое собираются. Это им не в первой, т.к. они халяву любят. Вот и вся суть дела.
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