]]>
]]>
Главная В России Новости

Жители Хабаровска вышли на очередной субботний митинг в поддержку Фургала

11:32 5.09.2020
Фото: Евгений Переверзев, dvhab.ru

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, передает портал dvhab.ru.

Около 12:20 по местному времени (5:20 мск) митингующие собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, люди скандировали «Фургал — наш выбор», «Мы здесь власть!». Затем демонстранты направились шествием по центральным улицам города, пишет РБК.

Фото: Евгений Переверзев, dvhab.ru  

По данным местных СМИ, в акции приняли участие около 5 тыс. человек. По оценкам городской администрации, на площадь Ленина «вышла едва ли тысяча человек».

Фото: Евгений Переверзев, dvhab.ru  

Накануне на заседании суда в Москве Сергей Фургал сообщил, что знает о ежедневных митингах хабаровчан и попросил прислушаться к общественности. 

Темы: Хабаровск, Аресты по резонансным преступлениям в России, Акции протеста и демонстрации в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.09.2020, 18:51
Гость: Время Ч.

Ну что, открываем тотализатор - сколько выйдет в следующую субботу?
05.09.2020, 18:04
Гость: Московским "патрициям":

Фургала народ, а не Кремль избирал!
Решает пусть "плебс" виноват ли Фургал:
Вину обнаружит - на нары отправит,
Сочтёт невиновным - главою оставит!
05.09.2020, 17:47
Гость: Добрый-20

Какова власть, такие и митинги.
Власть то в бандитской стране тоже безыдейная.
Все комментарии (17)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации