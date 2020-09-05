Жители Хабаровска вышли на очередной субботний митинг в поддержку Фургала

11:32

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, передает портал dvhab.ru.

Около 12:20 по местному времени (5:20 мск) митингующие собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, люди скандировали «Фургал — наш выбор», «Мы здесь власть!». Затем демонстранты направились шествием по центральным улицам города, пишет РБК.

Фото: Евгений Переверзев, dvhab.ru

По данным местных СМИ, в акции приняли участие около 5 тыс. человек. По оценкам городской администрации, на площадь Ленина «вышла едва ли тысяча человек».

Фото: Евгений Переверзев, dvhab.ru

Накануне на заседании суда в Москве Сергей Фургал сообщил, что знает о ежедневных митингах хабаровчан и попросил прислушаться к общественности.