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Сенатор дал прогноз о 100 рублях за евро к концу года

20:28 7.09.2020
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин

Курс евро будет колебаться в диапазоне от 90 до 100 рублей до конца 2020 года. Об этом «Парламентской газете» сообщил член Совета Федерации Сергей Калашников. По мнению сенатора, динамика будет зависеть от того, как Кремль будет справляться с кризисом на фоне пандемии.

«Экономическая ситуация не улучшается, поэтому идет работа на понижение курса рубля. И колебания курса евро прогнозируются в диапазоне от 90 до 100 рублей», — сказал политик. Калашников отметил, что курс рубля к доллару и евро – спекулятивный, а значит на него влияет целый спектр факторов, включая динамику мировой экономики и вмешательства Центробанка.

По прогнозу сенатора, который отвечает в Совфеде за экономическую политику, курс евро достигнет пика до конца 2020 года, но 2021 год «принесет с собой новые радости». Как пояснил Калашников укрепление европейской валюты к рублю «неминуемо». Это, в свою очередь, повлечет за собой подорожание импортных продуктов, которых все еще много на российском рынке.

Тем не менее расходы россиян на ЖКХ никак не связаны с курсом доллара или евро, а полностью зависят от действий кабмина. «Тем более что в нынешних условиях энергетика должна дешеветь», — заключил Калашников.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 01:14
Гость: Питон

Конечно российские сенаторы в евро и баксах больше разбираются чем в рублях так как у них только такая валюта и водится поэтому им можно доверять, они эксперты по евро и баксам как и в какой зарубежный банк их лучше пристроить а деревянным они не доверяют.
07.09.2020, 22:36
Гость: Сократ

Придётся им двухячейковые табло с курсом валюты везде переделывать на три ячейки. Это же такие затраты.
07.09.2020, 21:58
Гость: Как я тут

писал уже неоднократно, пока Вован со товарищи не обдерут население, как липку, они не остановятся.
Превращение населения в нищих (при ценах в стране, исчисляемых в инвалюте) идет неостановимыми темпами.
У меня есть гараж. Стоил он примерно 1000000 рублей.
Когда доллар был 30 рублей, это было 30 с хвостиком тысяч долларов.
Потом Вова обвалил рубль до 60 рублей за доллар.
Гараж стал стоить 15000 долларов.
Скоро доллар будет стоить 90 рублей.
Стоимость гаража можете посчитать сами.
То же и со стоимостью жизни и т.н. "отдыха".
До 2014 года соимость хорошего 5-звездочного отеля в Египте (повторяю, ХОРОШЕГО) для одного на 2 недели была 1300 долларов (при 30 рублях - 39000 рублей).
Теперь (если, конечно, поверить, что Вова откроет чартеры с пакетными турами в Египет) тот же отель стоит уже 97000 рублей.
Когда Вова обвалит рубль в очередной раз это будет уже 117000 рублей.
Отсюда вопрос: за какие-такие провинности наш "царь-государь" так ненавидит расейский народ???
(отдых в "курятниках" за 1000 рублей в комнате без удобств с питанием в ближайшей "рыгаловке" за 200 рублей в Крыму или пригороде Сочи - не предлагать!)
07.09.2020, 21:47
Гость: чва

не судьба Госплан создать???? тогда наоборот будет
07.09.2020, 21:37
Гость: Небольшая паника перед зарплатой

Банкам в сентябре надо сбыть лишние доллары, а их не покупают. Срочно нужен рубль.
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