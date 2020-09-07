Сенатор дал прогноз о 100 рублях за евро к концу года

20:28

Курс евро будет колебаться в диапазоне от 90 до 100 рублей до конца 2020 года. Об этом «Парламентской газете» сообщил член Совета Федерации Сергей Калашников. По мнению сенатора, динамика будет зависеть от того, как Кремль будет справляться с кризисом на фоне пандемии.

«Экономическая ситуация не улучшается, поэтому идет работа на понижение курса рубля. И колебания курса евро прогнозируются в диапазоне от 90 до 100 рублей», — сказал политик. Калашников отметил, что курс рубля к доллару и евро – спекулятивный, а значит на него влияет целый спектр факторов, включая динамику мировой экономики и вмешательства Центробанка.

По прогнозу сенатора, который отвечает в Совфеде за экономическую политику, курс евро достигнет пика до конца 2020 года, но 2021 год «принесет с собой новые радости». Как пояснил Калашников укрепление европейской валюты к рублю «неминуемо». Это, в свою очередь, повлечет за собой подорожание импортных продуктов, которых все еще много на российском рынке.

Тем не менее расходы россиян на ЖКХ никак не связаны с курсом доллара или евро, а полностью зависят от действий кабмина. «Тем более что в нынешних условиях энергетика должна дешеветь», — заключил Калашников.