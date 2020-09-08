«Активность в интернете»: за что посадили историка Жукова

14:06

12,5 года колонии получил военный историк Андрей Жуков по делу о государственной измене. В чем конкретно обвиняли ученого, неясно, детали не разглашались

Московский городской суд приговорил к 12,5 годам колонии капитана Вооруженных сил РФ в запасе Андрея Жукова, признав военного историка виновным в государственной измене.

«Признать подсудимого Жукова Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), и назначить ему наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал судья Андрей Суворов.

Он огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом «совершенно секретно».

В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Подсудимый и его защита с момента задержания настаивали на прекращении уголовного преследования, а в дальнейшем на оправдательном приговоре. Оглашенное во вторник Мосгорсудом решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Военный исследователь Андрей Жуков был задержан и арестован Лефортовским судом Москвы в июне 2018 года. По месту проживания подозреваемого сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в ходе которого изъяли флеш-накопители, жесткий диск и компьютер.

Позднее следователи ФСБ предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, санкция по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. По данным источника ТАСС, вменяемые экс-офицеру обвинения относятся «к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете».

По словам коллег подсудимого, изучающих военную историю, Жуков являлся активным участником военно-исторических интернет-форумов и интересовался историей советских и российских частей, в том числе их названиями и передислоцированием (размещением). В частности, военные историки и участники различных специализированных форумов отмечают, что в поле интересов Жукова входило формирование и переназначение воинских частей РФ, изменение их названий, а также их дислокация в период с Первой мировой войны по настоящее время.

До задержания Жуков занимался также поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград, о чем у него были изданы ранее книги.

Как сообщалось ранее в СМИ, на неком историческом онлайн-форуме кто-то выложил засекреченные карты и Жуков получил к ним доступ.

«Могу лишь только сказать, что обвинение связано с его исторической деятельностью (он интересовался историей российской армии) и с его активностью в интернете», — говорил радио «Свобода» адвокат Евгений Смирнов.

В последние годы адвокаты и правозащитники обращают внимание на рост числа задержаний и обвинительных приговоров граждан по статье о госизмене. Последним громким случаем стал арест в начале июля советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Служба внешней разведки следила за Сафроновым по меньшей мере с осени 2019 года.

Из сообщений СВР следует, что чешский разведчик, с которым журналист якобы сотрудничал, проходил спецподготовку и был причастен к деятельности иностранной спецслужбы.

Личность сотрудника чешской разведки при этом не указывалась, информация об «иностранной разведке» также не конкретизировалась. Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в госизмене, по соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ утверждает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Его обвинили в передаче спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что конечным получателем якобы переданных Чехии сведений были США.

«Иван категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — подчеркнул в разговоре с репортерами адвокат журналиста Иван Павлов.

А 5 августа в Москве был задержан блогер Андрей Пыж — он получил известность благодаря тому, что проникал на различные закрытые и охраняемые объекты, а затем выкладывал в интернет отчеты.

Блогеру предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, распространение либо перемещение носителей таких сведений за пределы РФ), а Мещанский райсуд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца.

Автор: Николай Городецкий