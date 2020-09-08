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«Активность в интернете»: за что посадили историка Жукова

14:06 8.09.2020
Фото с сайта svoboda.org

12,5 года колонии получил военный историк Андрей Жуков по делу о государственной измене. В чем конкретно обвиняли ученого, неясно, детали не разглашались

Московский городской суд приговорил к 12,5 годам колонии капитана Вооруженных сил РФ в запасе Андрея Жукова, признав военного историка виновным в государственной измене. 

«Признать подсудимого Жукова Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), и назначить ему наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал судья Андрей Суворов.

Он огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом «совершенно секретно».

В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Подсудимый и его защита с момента задержания настаивали на прекращении уголовного преследования, а в дальнейшем на оправдательном приговоре. Оглашенное во вторник Мосгорсудом решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Военный исследователь Андрей Жуков был задержан и арестован Лефортовским судом Москвы в июне 2018 года. По месту проживания подозреваемого сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в ходе которого изъяли флеш-накопители, жесткий диск и компьютер.

Позднее следователи ФСБ предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, санкция по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. По данным источника ТАСС, вменяемые экс-офицеру обвинения относятся «к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете».

По словам коллег подсудимого, изучающих военную историю, Жуков являлся активным участником военно-исторических интернет-форумов и интересовался историей советских и российских частей, в том числе их названиями и передислоцированием (размещением). В частности, военные историки и участники различных специализированных форумов отмечают, что в поле интересов Жукова входило формирование и переназначение воинских частей РФ, изменение их названий, а также их дислокация в период с Первой мировой войны по настоящее время.

До задержания Жуков занимался также поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград, о чем у него были изданы ранее книги.

Как сообщалось ранее в СМИ, на неком историческом онлайн-форуме кто-то выложил засекреченные карты и Жуков получил к ним доступ.

«Могу лишь только сказать, что обвинение связано с его исторической деятельностью (он интересовался историей российской армии) и с его активностью в интернете», — говорил радио «Свобода» адвокат Евгений Смирнов.

В последние годы адвокаты и правозащитники обращают внимание на рост числа задержаний и обвинительных приговоров граждан по статье о госизмене. Последним громким случаем стал арест в начале июля советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Служба внешней разведки следила за Сафроновым по меньшей мере с осени 2019 года.

Из сообщений СВР следует, что чешский разведчик, с которым журналист якобы сотрудничал, проходил спецподготовку и был причастен к деятельности иностранной спецслужбы.

Личность сотрудника чешской разведки при этом не указывалась, информация об «иностранной разведке» также не конкретизировалась. Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в госизмене, по соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ утверждает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Его обвинили в передаче спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что конечным получателем якобы переданных Чехии сведений были США.

«Иван категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — подчеркнул в разговоре с репортерами адвокат журналиста Иван Павлов.

А 5 августа в Москве был задержан блогер Андрей Пыж — он получил известность благодаря тому, что проникал на различные закрытые и охраняемые объекты, а затем выкладывал в интернет отчеты.

Блогеру предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, распространение либо перемещение носителей таких сведений за пределы РФ), а Мещанский райсуд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца.

Автор: Николай Городецкий

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Судебная система в России
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 18:55
Гость: Мама Корбена Далласа

Я бы понял "за измену жене". Но за измену родине "которая не просила вас рожать"? Театр абсурда.
08.09.2020, 18:55
Гость: старый солдат

Автор статьи, увы, не в теме... не хочу более резких слов писать, модераторы не поймут.
Если клиент получил срок по такой статье это значит что следствие однозначно ДОКАЗАЛО СУДУ ФАКТ ПРОДАЖИ КЛИЕНТОМ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНОСТРАННОМУ КУРАТОРУ ЗА БАБЛО!!! Всё, дальше можно тему закрыть...
Если бы клиент просто был активен в интернете, или по тупости и глупости протабанил или просто слил гостайну, то для этого в УК есть другая статья - РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ и там совсем другой ценник!
А вот кретин Андрей Пыж отловлен исключительно за деятельность, которую вообще можно квалифицировать как шпионаж - то есть действия спланированные, целенаправленные действия по поиску секретов и сливу их в общий доступ - нормально подходит статья за гос.измену...
08.09.2020, 18:39
Гость: Остап

У других по другому? А сколько дадут Ассанжу в США? Кажется, 175 лет тюрьмы светит? А этому, который в Шереметьево прячется, Сноудену, если его в США выдать? Есть надежда на пожизненное. А какие сроки давали в СССР тем, кто разглашал гостайну?
08.09.2020, 18:35
Гость: demos

Чо, про ихтамнетов инфу выложил? Про каких-нить курских ракетчиков, что сбили Боинг?
08.09.2020, 18:23
Гость: Патриот Золотой Орды

Во всём виноват только Запад.
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