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В Кремле отказались признать наличие в Белоруссии политзаключенных

14:19 8.09.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политзаключенных. Об этом 8 сентября сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Надо рассматривать каждый конкретный случай. Вешать ярлыки и делать обобщение мы считаем неверным», — сказал пресс-секретарь.

В Кремле также добавили, что у российских властей нет данных о том, что произошло с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой. В Москве рассчитывают на то, что ситуация прояснится, подчеркнул Песков.

Ранее в этот же день бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освобождения члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. По ее словам, вместе с Колесниковой должны быть отпущены на свободу все остальные политзаключенные и члены КС, которых силовики задержали ранее.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 21:00
Гость: Настоящие политзаключенные

находятся только в пиндостане, как в самой лживодемократической стране. И это еще не считая Гуантанамо.
08.09.2020, 20:37
Гость: gvozd

пусть потребует освобожения политзаключенных в сша, британии, франции..
что то не слыхал ни разу от этих борцунов такого.
08.09.2020, 19:45
Гость: Если признают,

то своих политзаключенных куда девать?
08.09.2020, 19:34
Гость: Своих хватает,

чтобы чужих признавать.
08.09.2020, 19:26
Гость: Козьма Прутков

Если на клетке слона написано «буйвол» – не верь глазам своим!
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