В Кремле отказались признать наличие в Белоруссии политзаключенных

14:19

Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политзаключенных. Об этом 8 сентября сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Надо рассматривать каждый конкретный случай. Вешать ярлыки и делать обобщение мы считаем неверным», — сказал пресс-секретарь.

В Кремле также добавили, что у российских властей нет данных о том, что произошло с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой. В Москве рассчитывают на то, что ситуация прояснится, подчеркнул Песков.

Ранее в этот же день бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освобождения члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. По ее словам, вместе с Колесниковой должны быть отпущены на свободу все остальные политзаключенные и члены КС, которых силовики задержали ранее.