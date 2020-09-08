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Вход в природные парки и заказники в России станет платным

21:59 8.09.2020
Сокольники. Фото со страницы парка в соцсети

Тысячи российских природных парков и заказников станут доступны для посещения на платной основе. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

На более 10 тысяч особо охраняемых природных территорий, большинство из которых являются парками и заказниками в городах, можно будет попасть по билетам. Например, такими зонами в Москве станут Сокольники, Кузьминки, Останкинский парк и другие, а в Петербурге — Елагин остров, Северное побережье Невской губы и другие.

Собственники (в большинстве случаев — это госструктуры) и арендаторы таких зеленых зон должны брать плату за вход, исходя из формулы "не менее 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ". На сегодня этот минимум — чуть менее 12 тысяч, то есть региональные чиновники должны будут установить цену входного билета не менее 59 рублей, посчитало издание Life.

При этом верхняя планка тарифа не устанавливается — можно брать столько, сколько посчитают нужным местные власти. 

В постановлении правительства указываются отдельные категории граждан, которым можно будет бесплатно проходить на особо охраняемые природные территории. Среди них — участники войн, инвалиды (и их сопровождающие), дети дошкольного и школьного возраста (без сопровождающих), пенсионеры, многодетные родители и т.д.

В документе специально оговорено, что лица, проживающие в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, вносить плату не должны, но это, скорее всего, исключение из общих правил.

Темы: Россия, Глава правительства России, Зоны отдыха и досуг в черте города
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 08:50
Гость: это

это как бы страна уже не для людей.
09.09.2020, 08:35
Гость: Сердечник

а я помню в СССР была плата за вход на ВДНХ и в парк Горького. 40 копеек...
я был молодым и сердце не болело за деньги: хватало на всё. А сейчас вот сердечником стал
09.09.2020, 08:24
Гость: Суть событий

Как говорится, "пусти козла в огород", а Мишу в премьеры. Ещё и одного года не прошло с его назначения премьером, а столько новых поборов напридумано и увеличено старых. Просто посмотрите и сосчитайте сами. Даже в уста нашего "любимого" и обнулённого вечного вложили установление одного из налогов. Помните, когда он выступил и сказал, что в связи с короновирусом надо облагать подоходным налогом проценты с банковских вкладов населения, но не беспокойтесь, мол, начнём это делать не в этом году.

А вы только представьте себе, сколько будет создано рабочих мест-то по организации(!) этой платы, сколько потребуется контролёрщиков с зарплатой 40-50 тысяч. Вот гуляешь по парку, а из кустов выходит патруль 3 человека: предъявите Ваш билетик на нахождение в парке. Вы - пожалуйста, вот он. Они: ой, он просрочен на 20 минут, Вы купили билет до 14.00, а сейчас уже 14.20. Платите штраф и новый билет покупайте.

И чего возмущаться-то? Всё, что происходит в нашей стране - результат нашего-же выбора, который 1 июля был так изящно подтверждён. Проголосовали "ЗА"? - получите результат!
09.09.2020, 08:04
Гость: и

и правильно, нечего холопам шляться по барским владениям
09.09.2020, 08:02
Гость: рр

Давно все ясно с ними!
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