Вход в природные парки и заказники в России станет платным

21:59

Тысячи российских природных парков и заказников станут доступны для посещения на платной основе. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

На более 10 тысяч особо охраняемых природных территорий, большинство из которых являются парками и заказниками в городах, можно будет попасть по билетам. Например, такими зонами в Москве станут Сокольники, Кузьминки, Останкинский парк и другие, а в Петербурге — Елагин остров, Северное побережье Невской губы и другие.

Собственники (в большинстве случаев — это госструктуры) и арендаторы таких зеленых зон должны брать плату за вход, исходя из формулы "не менее 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ". На сегодня этот минимум — чуть менее 12 тысяч, то есть региональные чиновники должны будут установить цену входного билета не менее 59 рублей, посчитало издание Life.

При этом верхняя планка тарифа не устанавливается — можно брать столько, сколько посчитают нужным местные власти.

В постановлении правительства указываются отдельные категории граждан, которым можно будет бесплатно проходить на особо охраняемые природные территории. Среди них — участники войн, инвалиды (и их сопровождающие), дети дошкольного и школьного возраста (без сопровождающих), пенсионеры, многодетные родители и т.д.

В документе специально оговорено, что лица, проживающие в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, вносить плату не должны, но это, скорее всего, исключение из общих правил.