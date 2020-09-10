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В Кремле не считают массовые акции протеста знаком недоверия президенту

15:28 10.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Массовые акции протеста не являются знаком того, что большинство граждан не поддерживают президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос издания Znak.com: «Президент Владимир Путин много раз говорил, что если не будет чувствовать поддержки народа, то ни одного дня не останется в своем кабинете. Его коллега Александр Лукашенко сегодня отказывается покидать кабинет, несмотря на многотысячные митинги протеста, и наш президент его поддерживает. Если массовые протесты — не знак отсутствия поддержки, что может стать таким знаком для Владимира Путина, и означает ли это, что в 2024 году нас может ждать повторение белорусского сценария?»

Дмитрий Песков ответил, что Россия — страна со своим политическим ландшафтом и культурой и политические события здесь развиваются по своему сценарию. «Единственным возможным барометром поддержки действующего политика являются голоса избирателей. Вы знаете, совсем недавно косвенный вотум доверия президенту Путину был возобновлен, когда прошло голосование по поправкам в Конституцию, которые были инициированы президентом», — заявил Песков. 

Он также уточнил, что «говоря о вотуме доверия, использовал фигуру речи». «Это мое личное отношение к результатам голосования, и официально это, конечно, не вотум. Но косвенно, в плане анализов результатов голосования, я бы сравнил его с вотумом доверия», — добавил Песков.  

Темы: Россия, Акции протеста и демонстрации в России, Внутриполитическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 00:44
Гость: иван

как говорится *цыплят по осени считают *осень наступает и Песков фуфло погнал видя что протесты все больше накрывают РФию и вообще он колено приклонный а не спикер
10.09.2020, 22:47
Гость: Жека

А Песков, как официальное лицо, имеет право использовать фигуры речи и выражать свое мнение?
10.09.2020, 22:38
Гость: Lelik

А я не считаю, что в кремле находится законная власть.
10.09.2020, 21:59
Гость: Nic

13% - Евгений В себе оставил? Сквозит истинная интеллегеньность.
10.09.2020, 21:50
Гость: Земля налетит на свою ось!

"Это не есть недоверие к нам.."
Ннуу сскаажжи ему,Филиппыч)))
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