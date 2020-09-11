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Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

16:36 11.09.2020
Фото с сайта rc-sme.ru

Директор Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Ковалев потвердил, что уволился по собственному желанию, а также тот факт, что написал объяснительную на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (центр подведомственен Минздраву - прим.ред.) в связи с нарушением трудовой дисциплины.

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста, — я приказов не получаю. На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сказал Ковалев РБК.

Источники издания отмечают, что центр принимал участие в исследовании отравления Алексея Навального фосфорорганическими соединениями, но увольнение Ковалева с этим не связано.

Темы: В России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2020, 20:06
Гость: retvizan

Сначала увольнение. Потом инфаркт. Или сахарный диабет. Как говорил один мой знакомый, покойник: "Ты слишком много знал". Ничего личного.
11.09.2020, 19:31
Гость: Евгений В

Может честный, а может и нет: верить в РФ ни кому нельзя.
11.09.2020, 18:14
Гость: 17 мгновений весны

Маленькая ложь рождает большое недоверие.
11.09.2020, 17:20
Гость: Не понял

Это столь эпохальное событие, чтобы о нем трубить на весь свет? Мало ли кто увольняется.
11.09.2020, 17:03
Гость: личный опыт

Всплывет на западе с "разоблачениями"...
Все комментарии (6)
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