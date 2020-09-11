Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

16:36

Директор Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Ковалев потвердил, что уволился по собственному желанию, а также тот факт, что написал объяснительную на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (центр подведомственен Минздраву - прим.ред.) в связи с нарушением трудовой дисциплины.

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста, — я приказов не получаю. На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сказал Ковалев РБК.

Источники издания отмечают, что центр принимал участие в исследовании отравления Алексея Навального фосфорорганическими соединениями, но увольнение Ковалева с этим не связано.