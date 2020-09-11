МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний

12:10

Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний.

Всего вместе с Навальным было шесть человек. Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений, пишет РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным следствия, 22 августа Певчих вылетела в Германию, и получить от нее объяснение невозможно. Ее местонахождение устанавливается.

В ходе проверки сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томской области.

Установлены маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Среди них — гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту Томска.

Согласно полученным данным, именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу также готовит дополнительный запрос ФРГ с просьбой разрешить участие в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", - цитирует сообщение ТАСС. Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений. Это даст возможность задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

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