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МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний

12:10 11.09.2020
Фото с сайта pravda.ru

Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний. 

Всего вместе с Навальным было шесть человек. Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений, пишет РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным следствия, 22 августа Певчих вылетела в Германию, и получить от нее объяснение невозможно. Ее местонахождение устанавливается.

В ходе проверки сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томской области.
Установлены маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Среди них — гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту Томска.

Согласно полученным данным, именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу также готовит дополнительный запрос ФРГ с просьбой разрешить участие в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", - цитирует сообщение ТАСС. Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений. Это даст возможность задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

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Темы: Происшествия, МВД России, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 14:36
Гость: ABCD

Прохлопало наше КГБ агента MI-6 машу певчих. Теперь всё, в РФ она не появится точно.
Облажались наши спецлужбы с акцией Британской разведки у нас в очередной раз.
11.09.2020, 13:29
Гость: Снурр

Красиво живут-жируют господа - пьют-жрут непрерывно...типа того-же гниды скрипаля.Одно непонятно - почему всю эту враждебную пакость беспрепятственно выпускают за границу ?
Им в камере давно пишут прогулы.
Или все это не просто так ?
11.09.2020, 12:51
Гость: кадет

Господа псевдо-либералы и крипто-троцкисты может хватит играть в кошки-мышки. Откройте официальное следствие и проводите проверку по всем правилам. Все этого хотят. Вместо этого Кремлевские прапагандисты заполонили все федеральные каналы ТВ и СМИ своими жалкими инсинуациями, догадками и слухами.
\\\\\\\\\\\
Но хотя бы для приличия сделали свой первый шаг и отпустили Платошкина, другого нашего народного кандидата, которого власть нагло и подло удерживает в изоляции от народа до выборов 13 сентября. Это что? Или Платошкин тоже агент Запада? Хамелеоны.
11.09.2020, 12:34
Гость: rick

" тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений, пишет РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным следствия, 22 августа Певчих вылетела в Германию, и получить от нее объяснение невозможно. Ее местонахождение устанавливается"
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Ага, только сейчас спохватились. А место проживание этой дамы известно - это в Лондоне и в ФБК это знают. Какие еще установление.
Смотри здесь:
" Автор Ирина Гусакова
Обновлено: 10.09.2020 11:12 Опубликовано: 09.09.2020 22:16
СМИ обнаружили связь Певчих, подозреваемой в отравлении Навального, с ФБК
Общество
Журналисты "Федерального агентства новостей" нашли фотодоказательство знакомства управляющего звена "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) с Марией Певчих, которую СМИ сегодня подозревают в отравлении Навального. В НКО факт сотрудничества и знакомства с Певчих скрывают. Это вызывает подозрения, что на самом деле в фонде не заинтересованы в проведении объективного расследования.
Читайте больше на pravda.ru/society/1528999-fbk/.
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