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Подавшая в отставку глава Мосгорсуда Егорова может перейти в мэрию Москвы

14:37 12.09.2020
Ольга Егорова. Стоп-кадр из видео

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подавшая заявление о прекращении ее полномочий с 23 октября в Высшую квалификационную коллегию судей, может стать советником или помощником мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

В случае такого назначения Егорова будет отвечать за взаимодействие с судами.

Источники в судебной системе говорит о долгом конфликте Егоровой и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Егорова не хотела покидать свой пост, пытаясь добиться переназначения.

В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес частное определение в адрес Егоровой из-за «формального подхода Мосгорсуда» при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Верховный суд согласился с решением кассационного суда, указав на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда».

Ольга Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 2000 года. Ей 65 лет, она кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.

Темы: Мосгорсуд
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Комментарии читателей
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12.09.2020, 19:24
Гость: Вау

Накопила на вступительный взнос в мэрию?! Теперь будет копить на яхту, самлёт и Ниццу?
12.09.2020, 18:43
Гость: ЯАВАР

КАК ГОВОРИЛ МОЙ ТОВАРИЩ В МЕРИИ КАЖДОГО ПЕРВОГО ЗАКРЫВАЙ НЕ ОШИБЕШСЯ.
12.09.2020, 17:04
Гость: личный опыт

А разве у Собянина есть вакансия? Нет её. Значит будет создавать и ещё на одного человека увеличится штат работников мэрии. Оклад будет не менее 950 000 рублей + куча надбавок, премий и повышающих коэффициентов + пенсия 200 000 рублей.
Егорова заранее готовила этот запасной аэродром и протоптала-таки дорожку к сердцу московского оленевода. Как? А догадайтесь с 1 раза.
12.09.2020, 16:27
Гость: 20 лет на страже интересов криптоколонии!

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12.09.2020, 16:19
Гость: степан

Кто бы сомневался..
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