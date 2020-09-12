Подавшая в отставку глава Мосгорсуда Егорова может перейти в мэрию Москвы

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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подавшая заявление о прекращении ее полномочий с 23 октября в Высшую квалификационную коллегию судей, может стать советником или помощником мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

В случае такого назначения Егорова будет отвечать за взаимодействие с судами.

Источники в судебной системе говорит о долгом конфликте Егоровой и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Егорова не хотела покидать свой пост, пытаясь добиться переназначения.

В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес частное определение в адрес Егоровой из-за «формального подхода Мосгорсуда» при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Верховный суд согласился с решением кассационного суда, указав на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда».

Ольга Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 2000 года. Ей 65 лет, она кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.