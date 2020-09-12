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Школы не вправе требовать от учеников ношения масок

12:05 12.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Школы не вправе требовать от учеников обязательного ношения масок, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Роспотребнадзор разработал санитарные правила для образовательных организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. "Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет", - заявила Ирина Шевкун в интервью "Российской газете".

Что касается ситуациии, когда у ребенка в школе выявлена повышенная температура, то, согласно правилам Роспотребнадзора, он должен быть немедленно переведен в отдельное помещение. Сотрудники учебного заведения должны позвонить родителям, госпитализировать учащегося без их ведома нельзя.

Темы: Коронавирус, Российские школьники, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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12.09.2020, 14:00
Гость: Скептик

Конечно, дефицит.
У нас чиновники не специалисты, в Вовины друзья и подружки. И он им платит бешеные деньги. Из космоса без очков видно.
Посмотрите на Миллера, Сечина, Наибулину, Собянина...
Или на олигархов-прихватизаторов типа Абрамовича - Бабкисперова...
12.09.2020, 13:55
Гость: А кто не вписался а рынок - утилизировать,

согласно установкам кореша обнуленного.
12.09.2020, 13:53
Гость: школа вправе требовать от учеников деньги на шторы?

Ах, не от учеников, а от родителей...
Ну, тогда можно потребовать от родителей и ношение масок учениками.
12.09.2020, 12:52
Гость: a

И это правильно. Но не полно.
Школа также невправе задавать уроки, ставить оценки, требовать не бегать по столам и не бить учителей.
У нас свобода, и рынок сам всё расставит по местам.
12.09.2020, 12:25
Гость: неври патолог

Ну, а говорят нормальные чиовники дефицит.
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