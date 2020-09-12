Школы не вправе требовать от учеников ношения масок
Школы не вправе требовать от учеников обязательного ношения масок, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
Роспотребнадзор разработал санитарные правила для образовательных организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. "Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет", - заявила Ирина Шевкун в интервью "Российской газете".
Что касается ситуациии, когда у ребенка в школе выявлена повышенная температура, то, согласно правилам Роспотребнадзора, он должен быть немедленно переведен в отдельное помещение. Сотрудники учебного заведения должны позвонить родителям, госпитализировать учащегося без их ведома нельзя.