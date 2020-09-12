Школы не вправе требовать от учеников ношения масок

12:05

Школы не вправе требовать от учеников обязательного ношения масок, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Роспотребнадзор разработал санитарные правила для образовательных организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. "Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет", - заявила Ирина Шевкун в интервью "Российской газете".

Что касается ситуациии, когда у ребенка в школе выявлена повышенная температура, то, согласно правилам Роспотребнадзора, он должен быть немедленно переведен в отдельное помещение. Сотрудники учебного заведения должны позвонить родителям, госпитализировать учащегося без их ведома нельзя.