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Глава ВЦИОМа объяснил успех «Единой России» на выборах во всех регионах

23:08 13.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Глава ВЦИОМа объяснил успех «Единой России» на выборах во всех регионах. Валерий Фёдоров заявил, что в связи с пандемией «у людей есть запрос на стабильность и спокойствие».

«Большинству россиян в этом году не до политики. В такой ситуации доминирует желание сохранить то, что есть, и как-то стабилизировать ситуацию, пусть она и не слишком нравится», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

По мнению главы Всероссийского центра изучения общественного мнения, переизбиравшихся губернаторов оценивают по тому, как их регион справился с пандемией. «Это и есть главная причина того, что на всех территориях побеждает партия власти», — подытожил руководитель ВЦИОМа.

Политолог Дмитрий Орлов полагает, что «Единая Россия» одерживает победу на выборах 2020 года благодаря масштабам той помощи, которую она оказывала россиянам в пиковые моменты пандемии коронавируса, пишет URA.RU.

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 09:21
Гость: Зачем ходить голосовать?

Памфилова все сделает.
14.09.2020, 08:40
Гость: Adrinalino Morfius

Когда же наступит тот светлый день когда все ЕРовцы окажутся на нарах...
14.09.2020, 08:38
Гость: Светлана

Единая Россия очень много сделала для нас. Мы стали более лучше одеваться, рабочие приезжают к нам в Москву помогать из разных стран. Больше рожь стала засеваться, озимые всякие. Зарплата стала лучше.
14.09.2020, 08:11
Гость: good

регион справился с пандемией. «Это и есть главная причина того, что на всех территориях побеждает партия власти»
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ВОЗ уже сменила методичку! Там не только пандемии, но и эпидемии нет!
14.09.2020, 08:10
Гость: Триумфальное шествие

единой россии по выборам остановит только революция, как в белоруссии.
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