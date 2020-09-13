23:08

Глава ВЦИОМа объяснил успех «Единой России» на выборах во всех регионах. Валерий Фёдоров заявил, что в связи с пандемией «у людей есть запрос на стабильность и спокойствие».

«Большинству россиян в этом году не до политики. В такой ситуации доминирует желание сохранить то, что есть, и как-то стабилизировать ситуацию, пусть она и не слишком нравится», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

По мнению главы Всероссийского центра изучения общественного мнения, переизбиравшихся губернаторов оценивают по тому, как их регион справился с пандемией. «Это и есть главная причина того, что на всех территориях побеждает партия власти», — подытожил руководитель ВЦИОМа.

Политолог Дмитрий Орлов полагает, что «Единая Россия» одерживает победу на выборах 2020 года благодаря масштабам той помощи, которую она оказывала россиянам в пиковые моменты пандемии коронавируса, пишет URA.RU.