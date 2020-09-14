Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

11:24

В 43 регионах России увеличилась доля расходов населения на оплату коммунальных услуг, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков.

Так, среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц.

Самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, на Чукотке и в Магаданской области; самая низкая – в Республике Ингушетия.

Доля расходов на коммуналку увеличилась больше всего в Севастополе (+1,9 п.п.), Татарстане (+1,6 п.п.), Чечне (+1,5%), Воронежской и Нижегородской области (+1,3 п.п. в каждом). Больше всего снизились расходы в Ненецком автономном округе (–4,4 п.п.), Камчатском крае (–2,2 п.п.) и в Иркутской области (–1,4 п.п.).

Также 12% или больше на коммуналку уходит у жителей Мурманской, Амурской, Ярославской, Ростовской областей и Ставропольского края. Меньше всего доля расходов на ЖКХ в Ингушетии (4,9%), Дагестане (5,1%), Москве (7,2%), Туве, Алтае и Хакасии (по 7,3%).