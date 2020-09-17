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Минобороны предложило наносить авиаудары по нарушителям границ России

22:45 17.09.2020
Здание Минобороны РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Минобороны РФ предложило разрешить разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, пишет ТАСС.

Данные удары будут предупреждением о намерении применить оружие на поражение. Данное положение предлагается внести в закон "О государственной границе РФ". 

"Абзац третий статьи 35 после слов "предупредительные выстрелы" дополнить словами "(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна - нарушителя государственной границы", - говорится в документе.

На сегодняшний день, согласно закону, пограничные органы ФСБ и вооруженные силы России могут применять оружие и боевую технику для отражения вооруженного вторжения на территорию РФ. Перед применением оружия на поражение должно быть ясное предупреждение о намерении его применить.

Темы: Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 03:41
Гость: Шило

Это просто, громкое заявление, и ничего более. С нашими либиралами, только щеки надувать. Даже когда, НАТО, под Смоленском стоять будут, то будем в ООН обращаться.
18.09.2020, 03:32
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Для полноты ощущений нашим воякам не достает посбивать кого нибудь,им нужна войнушка.Им отдали народный хлеб с маслом,переделав их в пушки и ракеты,теперь им нужна народная кровушка.Аппетит приходит во время еды,а в эРэФ кормят только силовиков.Вы знаете хоть одно заявление минфина о сокращении расходов на ,к примеру,ФСБ?
18.09.2020, 01:02
Гость: Стив

Это не толератно. А если на судне геи, и их права нужно собоюлюдать. С противного самолёта их же не видно
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