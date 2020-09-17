Минобороны предложило наносить авиаудары по нарушителям границ России

22:45

Минобороны РФ предложило разрешить разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, пишет ТАСС.

Данные удары будут предупреждением о намерении применить оружие на поражение. Данное положение предлагается внести в закон "О государственной границе РФ".

"Абзац третий статьи 35 после слов "предупредительные выстрелы" дополнить словами "(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна - нарушителя государственной границы", - говорится в документе.

На сегодняшний день, согласно закону, пограничные органы ФСБ и вооруженные силы России могут применять оружие и боевую технику для отражения вооруженного вторжения на территорию РФ. Перед применением оружия на поражение должно быть ясное предупреждение о намерении его применить.