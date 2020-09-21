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В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

11:06 21.09.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуме прадложили компенсировать затраты на оплату услуг частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетных дошкольных учреждениях. Как пишет RT, соответствующее письмо на имя министра просвящения Сергея Кравцова направил депутат Госдумы Евгений Федоров. 

В своем письме парламентарий ссылается на Конституцию, которая гарантирует право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.

Он также указал, что не все родители детей, стоящих в очереди в государственный детский сад, могут вовремя получить там место. В итоге им приходится пользоваться услугами частных детских садов, тратя на них внушительные финансы.

В связи с этим Федоров предлагает Минпросвещения "рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц" для таких семей.

Темы: Проблемы материнства и детства в России, Дошкольное образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 15:37
Гость: Вот

уж это врать не надо. В СССР детсадами было обеспечено 100%. Можно было пропросить соседку посидеть с ребенком несколько часов во время отсутствия матери. Это в то время, когда детсад не работал. Например после работы или в выходной. Но вот с воспитателями никогда не договаривались.
21.09.2020, 13:45
Гость: Не вопите. Не все знаете. А действие правильное и хорошее

Частные детские сады были и в СССР. До договору с воспитателем. Конечно, постоянной площадки быть не могло. Но людей это устраивало. Государственных и в то время не хватало. Главное - развитие личности в коллективе.
21.09.2020, 12:56
Гость: Юляша

А не справедливее ли ОТОБРАТЬ преступно присвоенные в 90-е годы гос.дет.сады Государству,и вернуть их ДЕТЯМ ?!?
Вместо того,чтобы еще и кормить это ворье фактически за счет бюджета.
21.09.2020, 11:41
Гость: раздача слонов

продолжается
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