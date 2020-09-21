В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады
В Госдуме прадложили компенсировать затраты на оплату услуг частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетных дошкольных учреждениях. Как пишет RT, соответствующее письмо на имя министра просвящения Сергея Кравцова направил депутат Госдумы Евгений Федоров.
В своем письме парламентарий ссылается на Конституцию, которая гарантирует право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.
Он также указал, что не все родители детей, стоящих в очереди в государственный детский сад, могут вовремя получить там место. В итоге им приходится пользоваться услугами частных детских садов, тратя на них внушительные финансы.
В связи с этим Федоров предлагает Минпросвещения "рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц" для таких семей.