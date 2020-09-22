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Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для Роскосмоса

19:10 22.09.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Частная компания «КосмоКурс» проиграла в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, хотя она предлагала вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену. Об этом сообщает РИА Новости.

Победителем стал Ракетно-космический центр «Прогресс». В конкурсе также принимали участие Центр Хруничева и компания «Космокурс». Начальная цена государственного контракта составит 407 миллионов рублей. Срок подготовки эскизного проекта — до 21 декабря. Частная компания сообщала, что готова создать эскиз ракеты за 203 миллиона рублей.

О начале разработок коммерческой ракеты на сжиженном природном газе «Роскосмос» объявил в середине июля, она должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Спустя несколько дней на сайте госзакупок был размещен тендер на создание эскизного проекта «Амур-СПГ».

Ракету хотят оснастить многоразовой сжигаемой ступенью с двигателем РД-0169, работающем на кислороде и метане. Она сможет выводить на околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн при однократном.

Темы: Ракеты, Роскосмос
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 00:52
Гость: ABCD

В США 100% частные компании в оборонке. Много их "купили"? Все шпионские скандалы в США всегда были связаны с чиновниками а не с подрядчиками.
23.09.2020, 00:01
Гость: ABCD

Никакой коррупции в "роскосмосе", ни ни!
Наивные частники упустили специфику принятия решений в РФ.
50% бюджета проекта это и есть тот самый откат.
А они по сути посягнули на святое- пилить бюджет могут только специально допущенные к тушке бюджета люди.
22.09.2020, 23:47
Гость: ОКО

Какие частные компании в госпредприятиях и оборонке? Я любого частника куплю и тогда, когда нужно. Когда уже кончаться эти "фантазии Баранкина", см. Гайдар, Кудрин, Чубайс, Медведев и т.д и т.п.
22.09.2020, 21:57
Гость: Гость

400 лимонов пилить приятнее, чем 200. Потому и проиграли.
22.09.2020, 21:13
Гость: Иван Иваныч

Провалился капитализм в России
______
Ну и .... с ним.
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