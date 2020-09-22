Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для Роскосмоса

19:10

Частная компания «КосмоКурс» проиграла в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, хотя она предлагала вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену. Об этом сообщает РИА Новости.

Победителем стал Ракетно-космический центр «Прогресс». В конкурсе также принимали участие Центр Хруничева и компания «Космокурс». Начальная цена государственного контракта составит 407 миллионов рублей. Срок подготовки эскизного проекта — до 21 декабря. Частная компания сообщала, что готова создать эскиз ракеты за 203 миллиона рублей.

О начале разработок коммерческой ракеты на сжиженном природном газе «Роскосмос» объявил в середине июля, она должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Спустя несколько дней на сайте госзакупок был размещен тендер на создание эскизного проекта «Амур-СПГ».

Ракету хотят оснастить многоразовой сжигаемой ступенью с двигателем РД-0169, работающем на кислороде и метане. Она сможет выводить на околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн при однократном.