Песков пожаловался на вывоз за границу важных улик по делу Навального

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Российские следователи испытывают сербезные трудности в проверке инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, поскольку многие улики были вывезены его близкими. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, контролирует ли Москва сроки доследственной проверки.

«Наверняка, это контролируют правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», – сказал Песков.

Ранее в Instagram Навального сообщалось, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил оппозиционер, обнаружила на ней следы отравляющего вещества «Новичок». Отмечалось, что остававшиеся в Томске сотрудники ФБК, узнав о том, что Навальному стало плохо, с адвокатом зашли в его номер и начали фиксировать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и эту бутылку.

В пресс-службе омского минздрава ранее сообщили, что одежда оппозиционера, в которой он 20 августа в бессознательном состоянии был доставлен в местную больницу, была изъята следственными органами. В понедельник основатель ФБК на своем сайте опубликовал заявление, в котором потребовал вернуть одежду, в которой он был в момент инцидента.