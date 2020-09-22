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Песков пожаловался на вывоз за границу важных улик по делу Навального

14:20 22.09.2020
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин

Российские следователи испытывают сербезные трудности в проверке инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, поскольку многие улики были вывезены его близкими. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, контролирует ли Москва сроки доследственной проверки.

«Наверняка, это контролируют правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», – сказал Песков.

Ранее в Instagram Навального сообщалось, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил оппозиционер, обнаружила на ней следы отравляющего вещества «Новичок». Отмечалось, что остававшиеся в Томске сотрудники ФБК, узнав о том, что Навальному стало плохо, с адвокатом зашли в его номер и начали фиксировать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и эту бутылку.

В пресс-службе омского минздрава ранее сообщили, что одежда оппозиционера, в которой он 20 августа в бессознательном состоянии был доставлен в местную больницу, была изъята следственными органами. В понедельник основатель ФБК на своем сайте опубликовал заявление, в котором потребовал вернуть одежду, в которой он был в момент инцидента.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 03:09
Гость: Влад 33 - 2

Было проведено более 60 экспертиз(!), с привлечением первоклассных спецов и технических средств..! И отравления «новичком» - Не было! Певчих - молодец ( МИ5!) вывезла всё что могло бы прояснить картину случившегося с Навальным, сказав видимо, что это ее «ручная кладь»..!? А была ли эта ручная кладь у неё ( и всё необходимое для шумихи!) с ней, когда её пустили, как английскую подданную в самолёт?
Я не верю в то, что данная ситуация раскручиваемая СМИ ( мировыми) выгодна и нужна была бы России ((.
Нарышкин ( СВР) и тот выступил, сказав, что вся проблема в СП-2 и его конкурентов.., сказав, что Навальный Не был отравлен новичком в России!
Когда ребята ( я не говорю о начальстве) из таких ведомств открывают рот и твёрдо говорят всем - что и как на самом деле ( независимо от страны, но в такой же ситуации), мне хочется им верить! Чаще, чем нам хотелось бы, на форумах, эти люди знают больше и знают, что они говорят!..
Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и..- всем тем, кому страшно спать, при мысли, что СП-2 - достроен и начал функционировать, а их страны лишаться миллиардных прибылей, хочется отослать - Пламенный привет!!! Это ваш последний и решительный...(((, мы понимаем, но СП-2 - будет достроен, а вам ( всем этим шестеркам) - раньше нужно было думать!
Рассорить Германию и Россию, даже с очередным враньем про Навального - не получится!
А так задумано было интригующе..!? - Позор! И если сам Навальный знал обо всем - нет прощения и ему! -
Не люблю продажных!
23.09.2020, 02:42
Гость: Влад 33 -1

«Отравление» Навального раскручивают не для нашего форума..(((.. !
Пора понять - Кому это выгодно, а не устраивать ( на форуме) «словесный понос» ..
Команда Навального врала с самого начала ( так выходит), что даже и бутылка с «новичком» оказывается была в палате Навального..(((..(?).. Её забрали ( никому вреда не принесла!), аккуратно сложив всё что могло бы помочь следствию и тихо ( видимо сказав, что ничего у Навального с собой не было, то есть - заведомо подготовленно - врали, готовясь к чему-то , к какому-то действию(?), за кордоном!?!)..
Перед этим, оказывается, сам Навальный находился не в одном номере гостиницы, а постоянно ( зачем?) менял их..( мне это странно!)..
Следователи в Омске - нормальные(!), но когда им врут, не договаривают и утаивают что-то , то никто не даст никаких гарантий на успех ( любого! Везде в мире!) дела.. Поэтому, исключительно поэтому, просматривается Сговор, с заранее подготовленными версиями ( вариант «А», вариант «Б» и..) спектакля под названием - «Навальный и последствия»..((.
Отравление в Англии ( скрипали) было «выявлено» в течении пары часов ( говорят, что скорая со Скрипалями, ещё не доехала до больницы, а «новость» об отравлении «новичком» -стала достоянием общественности..((. И обвинили сразу же Россию!..((. Здесь же, с Навальным, через полторы недели немцы осмелились сказать про «новичок», стали требовать от России признать, начать оправдываться ..(((.. - А за что оправдываться? Не было найдено , после массы ( более 60 экспз
23.09.2020, 00:42
Гость: ОКО

«Наверняка, это контролируют правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», – сказал Песков.

Пора уже понять там, у Вас, что за правоохранительные органы Вы имеете, или что за законы действуют в РФ и чем Вы командуете. Беспомощность на всех уровнях!!!
22.09.2020, 20:51
Гость: Вах, вах

кто ж разрешил увезти?
22.09.2020, 20:38
Гость: М-да

Страна - проходной двор... для гелентвагенов...
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