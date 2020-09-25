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Власти Москвы не исключают введения карантина для пожилых горожан

07:12 25.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Столичные власти не исключают введения карантинных мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в московской мэрии.

В последние дни количество заболевших коронавирусом в Москве увеличивается. Это, по мнению чиновников, ставит под угрозу жизнь и здоровье пожилых людей. В связи с этим "рассматривается возможность повторного введения карантинных мер для этих категорий граждан".

При этом, по словам источника агентства, "закрывать" экономику и возвращаться к пропускному режиму в Москве пока не планируется.

Днем ранее в Москве было зафиксировано более тысячи вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось на 30%.

Отмечается, что все крупные предприятия города получили письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы. 

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 19:54
Гость: Да

Опять лживый хохол вылез из своей дыры..

Я никуда и не выходил...ты хотя бы, на мировую статистику посмотрел, тугоумник...Израиль, и тот, вводит полный карантин..да и во многих странах - ВО ФРАНЦИИ 16 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ В ДЕНЬ..И ЕЩЁ другим странам Европы тоже плохо..Англии...даже в Чехии уже по 1000 в день..

Чем мы лучше, третий день рост..700-100-1500 новых..

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В Москве уже, говорят, опять законсервированные ковид-койки подготтавливают..

Проблема не в сопливых балбесах, которые заражены, но не болеют, проблема в том, что немолодые как заразятся, так их и лечить нечем..нужны койки, некоторые три месяца выздоравливают...но не все..

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Впрочем, корвид-диссиденты - это религиозные фанатики, тут доказательства бесполезны...хоть кол на голове теши..

Все организации знают, что ковид есть, а у них одно "не верю"
25.09.2020, 16:34
Гость: В морге

ещё в начале августа с выдачей тел тормозили, якобы большая загнруженость. Сын считает, работать не хотя. Он хоронил мать своей тёщи, усопшей было 84 года. Болела более полгода.Точно не знаю, но проблемы с ногами были. т о ли не могла ходить, то ли плохо ходила. Перед новым годом лежала в больнице в-выписали. дома была. В мае опяить положили.
Вы не поверите- ей тоже написали КОВИД.
Щас всем ковид пишут, после заявляют о ПАНДэМИИ. Тьфу!
Ведь с любой простудой на карантин сажают, потом на КТ и тест посылают. В Москве точно.
25.09.2020, 16:27
Гость: замкадыш из зелёной зоны

ГДЕЙТО В КВАРТИРАХ ХОЛОД?
БЫЛ ХОЛОД, ЩАС ПОТЕПЛЕЛО, НОРМАЛЬНО ДОМА.
НЕ КРИЧУ, КЛАВИАТУРУ ЗАЕЛО))))))))))))
25.09.2020, 14:20
Гость: Бобориха

У стариков отняли весну (возможно последнюю в их жизни), теперь отнимают бабье лето. Сколько можно издеваться над людьми??
Собянин, включи отопление, в квартирах холод!
25.09.2020, 13:57
Гость: Niko

Прежде чем вводить карантин - включили бы отопление в домах
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