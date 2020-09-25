Власти Москвы не исключают введения карантина для пожилых горожан

07:12

Столичные власти не исключают введения карантинных мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в московской мэрии.

В последние дни количество заболевших коронавирусом в Москве увеличивается. Это, по мнению чиновников, ставит под угрозу жизнь и здоровье пожилых людей. В связи с этим "рассматривается возможность повторного введения карантинных мер для этих категорий граждан".

При этом, по словам источника агентства, "закрывать" экономику и возвращаться к пропускному режиму в Москве пока не планируется.

Днем ранее в Москве было зафиксировано более тысячи вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось на 30%.

Отмечается, что все крупные предприятия города получили письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы.