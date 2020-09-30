Главными страхами россиян стали снижение доходов и экономические трудности

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Опрос, проведенный сервисом «Актион Кадры и HR», показал, что основные страхи россиян связаны в первую очередь с различными экономическими трудностями. Также отмечается, что основная часть опрошенных не боится заболеть COVID-19, но при этом переживают за своих близких.

В частности, 40% опрошенных указали, что больше всего боятся возможного снижения доходов. Еще 27% высказали опасения по поводу стабильности национальной валюты, а 26,6% россиян рассказали, что боятся потерять работу. При этом почти половина опрошенных (49,5%) не видят никаких предпосылок к этому и не боятся потери работы.

Что касается коронавируса, то заразиться им боится только пятая часть опрошенных (19,5%), но при этом около 46% опасаются, что заразиться могут их близкие. 22% опрошенных рассказали, что воспринимают связанные с COVID-19 риски как несущественные, сообщает РБК.

Также почти 70% участников опроса высказали опасения по поводу возможного введения нового карантина. Так, 49,9% высказали умеренное беспокойство, а 24% заявили о сильных опасениях по поводу такой перспективы.

При этом гораздо большее беспокойство у россиян вызывает возможность заболеть какой-либо другой болезнью - 65,5% опрошенных дали такой возможности высокий приоритет, а 34% оценили ее как «очень высоко».