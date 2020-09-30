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Главными страхами россиян стали снижение доходов и экономические трудности

16:52 30.09.2020
Пустой карман
© KM.RU, Илья Шабардин

Опрос, проведенный сервисом «Актион Кадры и HR», показал, что основные страхи россиян связаны в первую очередь с различными экономическими трудностями. Также отмечается, что основная часть опрошенных не боится заболеть COVID-19, но при этом переживают за своих близких.

В частности, 40% опрошенных указали, что больше всего боятся возможного снижения доходов. Еще 27% высказали опасения по поводу стабильности национальной валюты, а 26,6% россиян рассказали, что боятся потерять работу. При этом почти половина опрошенных (49,5%) не видят никаких предпосылок к этому и не боятся потери работы.

Что касается коронавируса, то заразиться им боится только пятая часть опрошенных (19,5%), но при этом около 46% опасаются, что заразиться могут их близкие. 22% опрошенных рассказали, что воспринимают связанные с COVID-19 риски как несущественные, сообщает РБК.

Также почти 70% участников опроса высказали опасения по поводу возможного введения нового карантина. Так, 49,9% высказали умеренное беспокойство, а 24% заявили о сильных опасениях по поводу такой перспективы.

При этом гораздо большее беспокойство у россиян вызывает возможность заболеть какой-либо другой болезнью - 65,5% опрошенных дали такой возможности высокий приоритет, а 34% оценили ее как «очень высоко».

Темы: Коронавирус, Общественное мнение, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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30.09.2020, 20:39
Гость: gvozd

основная часть опрошенных не боится заболеть COVID-19
--
в сша 27000 врачей подписали обращение в котором прямо говорится что Говид это Политическая Афера.
в испании 600 врачей подписали документ в которм называют Аферу Говида Преступлением.
30.09.2020, 19:36
Гость: Государство угробили

Главный страх, это режим, без настоящего и тем более будущего. Режим циничен, преступен и основная беда безрукий.
30.09.2020, 19:20
Гость: Евгений В

Страх оправдан: цены растут не по дням, а по часам. Для большинства - это вопрос выживаемости. А кремлевские антинародники-враги России снова скажут, что инфляция "не превышает процента" и убедят в этом главных неучей. Главные страхи: продовольствие и лекарства. Даже не страхи, а уже настоящая явь.
30.09.2020, 17:57
Гость: Денег нет

ну, вы знаете.
30.09.2020, 17:45
Гость: Шило

Главный страх россиян, это наша, родная, либеральная власть!
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