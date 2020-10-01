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Путин подписал указ об осеннем призыве

08:30 1.10.2020
Фото © KM.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, в период с октября по декабрь 2020 года планируется призвать на военную службу 128 тысяч человек.

Этим же указом предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержанов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. 

Путин поручил правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что осенний призыв будет проводится во всех субъектах РФ с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании. 

Отмечается, что осенний призыв затронет те 10 субъектов РФ, откуда не набирались новобранцы в весеннюю кампанию. Это Коми, Красноярский и Пермский края, Камчатка, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

В ходе весеннего призыва, который прошел с 1 апреля по 15 июля, в армию отправили 135 тыс. человек.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 11:58
Гость: Ник

Зачем России армия если почти все производство,сырьевые ресурсы принадлежат олигархам,иностранцам,чиновникам и прочим буржуям,которые семьями живут или собираются жить на Западе? Если у человека ничего нет и не предвидится кроме нищеты,то какая ему разница кому все это будет принадлежать?И за это воевать?
01.10.2020, 11:13
Гость: Мимо проходил

В армию по призыву идет наиболее обездоленная часть молодежи. У них нет родителей чиновников или бизнесменов которые могли бы "решить" этот вопрос.
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