08:30

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, в период с октября по декабрь 2020 года планируется призвать на военную службу 128 тысяч человек.

Этим же указом предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержанов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Путин поручил правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что осенний призыв будет проводится во всех субъектах РФ с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании.

Отмечается, что осенний призыв затронет те 10 субъектов РФ, откуда не набирались новобранцы в весеннюю кампанию. Это Коми, Красноярский и Пермский края, Камчатка, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

В ходе весеннего призыва, который прошел с 1 апреля по 15 июля, в армию отправили 135 тыс. человек.