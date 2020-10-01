Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны

09:15

Вооруженные силы России на сегодняшний день находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

В документе отмечается, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. Модернизация же началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Особо отмечаются успехи РФ в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава военно-морского флота.

"Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", — отмечается в докладе.

В итоге, как отмечается в исследовании IISS, российские вооруженные силы являются более мощным военным инструментом, чем это было в начале 2000-х годов или в любое другое время после распада Советского Союза.