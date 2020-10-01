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Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны

09:15 1.10.2020
Фото © KM.RU, Кирилл Зыков

Вооруженные силы России на сегодняшний день находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

В документе отмечается, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. Модернизация же началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Особо отмечаются успехи РФ в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава военно-морского флота.

"Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", — отмечается в докладе.

В итоге, как отмечается в исследовании IISS, российские вооруженные силы являются более мощным военным инструментом, чем это было в начале 2000-х годов или в любое другое время после распада Советского Союза.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 14:50
Гость: Оружие на 10 махов

Черенком от лопаты можно и побольше раз махнуть.
01.10.2020, 14:40
Гость: Евгений В

Ни одна армия не обеспечит полную гарантию безопасности страны кроме наличия оружия уничтожения всего человечества. А такая армия служит для защиты власти от народа и для поддержания самой власти и олигархата в условиях капитализма.
Так надеется власть,но будет ли российская армия защищать эту власть еще большой вопрос.
01.10.2020, 14:31
Гость: stalker

А что из сказанного не соответствует действительности ? Есть пресс-релиз МО РФ по поводу проведенных учений. Есть анализ сказанного в нем. Если есть что возразить по существу, говорите. Если нет, то не надо шапкозакидательством заниматься. Я мог бы расширить тему и поговорить о том, как программа модернизации флота у нас тазом накрылась. Сколько кораблей у нас ждет ремонта и модернизации и никак не дождется. Сколько в утиль отправили. Все эти данные у меня есть. А что до перевооружения, то не надо наши слабовооруженные МРК, корветы и даже фрегаты за обновление флота считать.
01.10.2020, 14:20
Гость: Поручик

До боеготовности армии и мощьи СССР ещё далеко как до Луны и вряд ли удастся доплюнуь и сразу вопрос правительсву и президенту а зачем вы идиоты сокращали армию все 30 лет и продолжаете это сейчас?
01.10.2020, 12:30
Гость: боеспособность понятие относительное

А уж какой СССР был боеспособный в конце 80-х,не сравнить с Россией.Но благодаря партийным руководителям-оборотням Германию объединили,СССР и Варшавский договор развалили,горы оружия оказались бесполезными.
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