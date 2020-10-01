Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны
Вооруженные силы России на сегодняшний день находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).
В документе отмечается, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. Модернизация же началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Особо отмечаются успехи РФ в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава военно-морского флота.
"Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", — отмечается в докладе.
В итоге, как отмечается в исследовании IISS, российские вооруженные силы являются более мощным военным инструментом, чем это было в начале 2000-х годов или в любое другое время после распада Советского Союза.