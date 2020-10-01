Открытие памятника «опрокинутого Есенина» к 125-летию поэта вызвало скандал

16:16

Открытый на территории Московского государственного музея С.А. Есенина памятник к 125-летию поэту вызвал неоднозначные реакции.

В частности, пользователи сети уже окрестили скульптуру «опрокинутый Есенин» и «умерший Есенин».

«Хорошо, что эти предметы дегенеративного искусства потом останутся на многие годы. Это хорошие памятники кумовству и идиотизму, которые неустанно сопровождают нашу русскую жизнь», - написал по поводу скульптуры telegram-блог «Небожена».

Памятник был создан Григорием Потоцким (член международного союза художников при ЮНЕСКО, установил свыше 120 памятников в 41 стране мира), который назвал скульптуру «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии», сообщает РИА Новости.

«Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа», - сказал Потоцкий.



Фото: Москва 24

При этом политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать?» Виталий Третьяков отметил, что в будущем подобные скульптуры могут начать ставить и другим поэтам. «Опрокинутый Есенин - это только начало. Обсуждается предложение опрокинуть все памятники великим русским писателям в Москве. Так, кстати, и мыть их будет легче», - цитирует слова Третьякова Накануне.ru.