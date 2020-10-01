]]>
]]>
Главная В России Новости

Открытие памятника «опрокинутого Есенина» к 125-летию поэта вызвало скандал

16:16 1.10.2020
Потоцкий на церемонии открытия памятника Есенину
Потоцкий на церемонии открытия памятника Есенину. Фото: Владимир Астапкович @ РИА Новости

Открытый на территории Московского государственного музея С.А. Есенина памятник к 125-летию поэту вызвал неоднозначные реакции. 

В частности, пользователи сети уже окрестили скульптуру «опрокинутый Есенин» и «умерший Есенин».

«Хорошо, что эти предметы дегенеративного искусства потом останутся на многие годы. Это хорошие памятники кумовству и идиотизму, которые неустанно сопровождают нашу русскую жизнь», - написал по поводу скульптуры telegram-блог «Небожена».

Памятник был создан Григорием Потоцким (член международного союза художников при ЮНЕСКО, установил свыше 120 памятников в 41 стране мира), который назвал скульптуру «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии», сообщает РИА Новости.

«Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа», - сказал Потоцкий.


Фото: Москва 24

При этом политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать?» Виталий Третьяков отметил, что в будущем подобные скульптуры могут начать ставить и другим поэтам. «Опрокинутый Есенин - это только начало. Обсуждается предложение опрокинуть все памятники великим русским писателям в Москве. Так, кстати, и мыть их будет легче», - цитирует слова Третьякова Накануне.ru.

Темы: Литература в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2020, 00:59
Гость: Иван Васильевич меняет профессию

-Да, ты, я вижу, холоп, не уймешься!
=====
нет возможности снести весь Русский мир и все памятники о нем , так хоть испоганят до чего дотянутся.
====
Пусть деньги возвращает и еще за моральный ущерб тем кто это увидел.
01.10.2020, 23:16
Гость: После такого "памятника"

Минкультуры должно в полном составе уйти в отставку.. Хотя они должны были это сделать после учительской матильды...
01.10.2020, 22:49
Гость: Макар

Это глумеж над мной, над Вами, над всей страной...
Но большая часть электоратной массы этого просто не понимает даже.
01.10.2020, 22:46
Гость: да руки оторвать этому

скульптору за такое непотребство, позор!
Есть ли в Москве и стране вообще власть.
То похабный памятник поставят, то доску памятную фашистскому прихвастню повесят, это я о Маннергеймовой доске.
Жители Таганки не хотели видеть у себя памятник неполживому, плевали на их желания. Поставили.

=Григорий Потоцкий - успешный скульптор, член международного союза художников при ЮНЕСКО, общественный деятель

и защитник образа «доброй России»,+

С ума сойти - ЗАЩИТНИК "доброй россии"

+

который установил более 120 памятников в 41 стране мира. В интервью для журнала «Международная жизнь» художник рассказал о себе, новых зарубежных проектах, а также о том, как важно не отрекаться от «принципа доброты», несмотря на самые суровые вызовы судьбы.=

Гы-гы- "Звёзды Русского мира". Григорий Потоцкий - YouTube

Доброта и благодарность - главный закон человечества», - так считает Григорий Потоцкий скульптор и живописец с мировым именем, член международного союза художников при ЮНЕСКО и Союза художников СССР с 1985 года, участник более 100 персональных российских и зарубежных выставок.

так вон он какой РУССКИЙ МИР, как Г. Потоцкий и его памятники...то=то смотрю ненравится мне этот русский мир, а оно вон ЧТО.
01.10.2020, 22:45
Гость: Макар

Что должно быть в голове, чтобы придумать такую хрень...
И они считаются лучшими людьми, цветом нации... эти морально разложившиеся, просто асоциальные личности... И это часть государственной политики... Ужас!
Все комментарии (34)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации