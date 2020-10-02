Голикова назвала условия возвращения к режиму всеобщей самоизоляции

13:24

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала граждан соблюдать меры эпидемиологической безопасности, введенные для борьбы с коронавирусом. Если это условие не будет выполнено, России придется вернуться к режиму самоизоляции.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены»,— цитирует ее «Коммерсант».

Она подчеркнула, что около 60% прироста заболеваемости COVID-19 приходится на столицу. По словам вице-премьера, мегаполисы с большой плотностью населения первыми подвергаются росту заболеваемости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне устали от ограничений, связанных с пандемией. Он подчеркнул, что понимает жителей, однако напомнил, что весь мир столкнулся с «очень опасным противником». Как отметил глава государства, правительство и медики сейчас обязаны «аккуратно, но терпеливо и настойчиво» объяснять гражданам реалии складывающейся обстановки, а также предлагать необходимые меры и средства защиты, которые не будут обременять людей.