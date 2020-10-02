]]>
]]>
Главная В России Новости

Голикова назвала условия возвращения к режиму всеобщей самоизоляции

13:24 2.10.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала граждан соблюдать меры эпидемиологической безопасности, введенные для борьбы с коронавирусом. Если это условие не будет выполнено, России придется вернуться к режиму самоизоляции.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены»,— цитирует ее «Коммерсант».

Она подчеркнула, что около 60% прироста заболеваемости COVID-19 приходится на столицу. По словам вице-премьера, мегаполисы с большой плотностью населения первыми подвергаются росту заболеваемости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне устали от ограничений, связанных с пандемией. Он подчеркнул, что понимает жителей, однако напомнил, что весь мир столкнулся с «очень опасным противником». Как отметил глава государства, правительство и медики сейчас обязаны «аккуратно, но терпеливо и настойчиво» объяснять гражданам реалии складывающейся обстановки, а также предлагать необходимые меры и средства защиты, которые не будут обременять людей.

Темы: Коронавирус, Россия, Правительство России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2020, 16:58
Гость: Бездетная мадам

озабочена нашем здоровьем
02.10.2020, 16:46
Гость: :))

Достаточно изолировать от общества Голикову.
02.10.2020, 16:46
Гость: Голикова

заявила, что больных ковидом будут искать собаки, а лечить знахари.
02.10.2020, 16:31
Гость: Шило

Здесь и условий не надо, кто пойдет проверять. Закрыть все!!!!!
02.10.2020, 15:59
Гость: Тогда

Почему виновного в сокращении этого коечного фонда не отправили в отставку. На бордюры с плитками деньги были, на больницы денег не нашлось.

зы: Народ устал не от ограничений связанных с пандемией, а от безответственности руководителей в верхних эшелонах власти. Которые просто пересаживаются из одних кресел в другие теплые места. Вместо того чтобы присесть в "места не столь отдаленные".
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации