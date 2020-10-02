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В Нижнем Новгороде у здания МВД покончила с собой главред местного издания

19:14 2.10.2020
Фото со страницы Ирины Славиной в Facebook

В Нижнем Новгороде около здания регионального Главного управления МВД женщина покончила с собой. Погибшей оказалась главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе ГУ МВД, пишет РБК

ЧП произошло около 15:30, на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Днем 2 октября Славина оставила запись в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне она сообщала о том, что в ее квартире провели обыск. «Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», — рассказывала она.

Обыски в этот день проводились и у других активистов оппозиции в Нижнем Новгороде, сообщал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Обыски были связаны с «делом о якобы сотрудничестве с «нежелательной организацией», рассказывал он.

В разговоре с The Insider накануне Славина сообщила, что следователи предполагали, что «Открытая Россия» финансирует протесты в Нижнем Новгороде, связанные с планом благоустройства парка «Швейцария», на который выделены 4 млрд руб. «Я как журналист не могу пройти мимо этих событий и писала об этом. Более того, я дважды вставала в цепь сама, потому что происходящее не может не затрагивать меня как жителя Нижнего Новгорода и гражданина. Это возмутительная ситуация, этот распил на 4 млрд руб.», — рассказывала Славина. Вместе с тем она подчеркивала, что не имеет отношения к «Открытой России».

Темы: Нижний Новгород, Нижний Новгород, Самоубийства и попытки суицида, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 22:53
Гость: Радуга

Для:Гостя Это мое любимое стихотворение Маяковского,которое он написал Есенину. Особенно мне нравятся строки из этого стихотворения:
"Дрянь пока что мало поредела.
Дела много-только поспевать.
Надо жизнь сначала переделать,
переделав-можно воспевать".
И все же,написав такие стихи,Маяковский умер молодым(в 36 лет). И мы снова возвращаемся к роману Чернышевского "Что делать?"
Что касается Ирины Славиной,я думаю,что у нее просто сдали нервы т.к. она все-таки женщина.....
02.10.2020, 22:46
Гость: Отвратительно

К этому все и шло , закручивание гаек , и ради чего , в прошлом веке хоть цели благородные были , бох с ними с методами , а теперь...чтобы немешали облапашивать народ , пока Сечины с Ротенбергами и прочая команда из группы обнуленного не наедятся...
02.10.2020, 22:41
Гость: Сразу чувствуется

Ваша дед али прадед еще при Лаврентии Палыче блистал , чувствуется старая гб-шная закалка.
02.10.2020, 22:31
Гость: Чукча

Долбак!! Вот в тундре нет СИЗО и нет ШИЗО, путём репрессий уже ходили наши предки. Руками ссыльных вся моя родная Колымская тундра изрыта. Но богаче не стали, ни страна, ни народ. А уж по части чести...ну какая может быть честь у лиц в масках, касках и дубиной?? И антигосударственной деятельностью тут не пахнет, если человек протестует против распила огромных денег городского бюджета на какой-то парк. Что мы не туда идём, граждане. Не в ту сторону, где уважаются права ЧЕЛОВЕКА. Царство небесное Женщине. Не нам судить и не нам встречать её на Небесах. Если есть Всевышний, дай тому терпения и праведности выслушать и простить.
02.10.2020, 22:06
Гость: Да и на кладбище её теперь хоронить нельзя.

Чегой-то на кладбище хоронить нельзя, ась, наглая рожа?
У нас, слава Богу, государство светское.Кладбища государственные, а не церковные.
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