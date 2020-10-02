В Нижнем Новгороде у здания МВД покончила с собой главред местного издания

19:14

В Нижнем Новгороде около здания регионального Главного управления МВД женщина покончила с собой. Погибшей оказалась главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе ГУ МВД, пишет РБК.

ЧП произошло около 15:30, на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Днем 2 октября Славина оставила запись в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне она сообщала о том, что в ее квартире провели обыск. «Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», — рассказывала она.

Обыски в этот день проводились и у других активистов оппозиции в Нижнем Новгороде, сообщал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Обыски были связаны с «делом о якобы сотрудничестве с «нежелательной организацией», рассказывал он.

В разговоре с The Insider накануне Славина сообщила, что следователи предполагали, что «Открытая Россия» финансирует протесты в Нижнем Новгороде, связанные с планом благоустройства парка «Швейцария», на который выделены 4 млрд руб. «Я как журналист не могу пройти мимо этих событий и писала об этом. Более того, я дважды вставала в цепь сама, потому что происходящее не может не затрагивать меня как жителя Нижнего Новгорода и гражданина. Это возмутительная ситуация, этот распил на 4 млрд руб.», — рассказывала Славина. Вместе с тем она подчеркивала, что не имеет отношения к «Открытой России».