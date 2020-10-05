Во Владивостоке докеры забросали касками главу компании-владельца порта

18:59

Во Владивостоке рабочие Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) едва не избили президента транспортной группы FESCO, владеющей портовым предприятием. Аркадий Коростелев специально прибыл из Москвы, чтобы представить нового руководителя порта и лично выступить на стихийном митинге докеров, которые недовольны сменой генерального директора.

Однако в момент, когда Коростелев шел мимо рабочих в сопровождении нового директора, в них полетел град касок, после чего завязалась потасовка, в ходе которой начальникам не удалось избежать физического контакта с протестующими, пишет Znak.com со ссылкой на местные СМИ.

В итоге диалога, который планировали провести представители компании-владельца порта, не получилось. Президенту FESCO удалось добраться до своего автомобиля, чтобы спешно ретироваться. Вслед ему толпа скандировала фамилию экс-гендиректора — Заирбека Юсупова. Известно, что Коростелева несколько раз ударили: сначала ногами в спину, а затем и кулаками.

Случившееся произошло на глазах четырех сотрудников полиции, которые, как сообщается, не успели среагировать.

Агрессивная реакция работников ВМТП последовала в ответ на оскорбительную реплику, которую якобы позволил себе президент FESCO, проходя мимо толпы докеров. Они утверждают, что, следуя сквозь ряды сотрудников, Коростелев произнес слово «быдло». При этом известно, что ранее работники ВМТП сами требовали вызова Коростелева во Владивосток для встречи с ними. Это значилось в первом же пункте протокола собрания трудового коллектива ПАО «ВМТП», распространенного в субботу, 3 октября, профсоюзом докеров.

Уже известна официальная реакция группы FESCO на инцидент в столице Приморья. В заявлении Александра Коростелева, которое распространила пресс-служба компании, подчеркивается, что ее руководство прибыло в порт «без сопровождения, с открытой для общения с докерами позицией», но столкнулось «с абсолютно немужским поведением».

«Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям, а особенно к руководителям, которые приехали по вашей же просьбе, абсолютно не оправдана и недопустима. Мы хотели бы надеяться, что настоящие работники порта и члены Российского профсоюза докеров не причастны к нападению на нас. Мы уверены, что вся эта гнусная акция была срежиссирована и проведена окружением бывшего генерального директора порта Юсупова», — сказано в заявлении.

В письме также содержатся обещания, что смена руководства порта не повлечет за собой пересмотр положений коллективного трудового договора и отказ от введенных при прежнем руководстве социальных пакетов для портовиков. Также отмечается, что санкции к участникам протестных акций применяться не будут.