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Чубайс заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию

17:42 7.10.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

«Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель», — говорится в сообщении.

По словам Чубайса, он ушел на самоизоляцию, как и большинство работников его компании.

Глава госкорпорации также порекомендовал россиянам носить маски в общественных местах и соблюдать соцдистанцию для борьбы с эпидемией.

Как отмечает журнал «Компания», прежде Чубайс комментировал разрушительное влияние COVID-19 на экономику и бизнес в России. По его словам, коронавирус «усложнил условия для привлечения и возврата» средств, что «не может не сказаться» на планах «Роснано».

В 2019 году «Роснано» получило 16,5 миллиарда рублей чистого убытка по МСФО против прибыли в 11,743 миллиарда рублей годом ранее.

Темы: Анатолий Чубайс, Коронавирус, Роснано
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 21:49
Гость: Ну

ну хоть одна радостная новость. А то все пожары, потопы, войны и майданы, поджоги складов с боеприпасами и дальнейшая деградация и обнищание россиян.
07.10.2020, 20:46
Гость: 24

Ушел Гайдар, ушел Немцов,
Их дети из страны сбежали,
Когда уйдет от нас Чубайс,
Разлука будет без печали!
07.10.2020, 20:35
Гость: Сократ

Пройдет огонь, воду и медные трубы.
07.10.2020, 20:17
Гость: Надежда

У Квачкова не получилось, может у вирусов получится?
07.10.2020, 20:14
Гость: Вот это новость

А как там Горбачев? Люди ждут.
Все комментарии (26)
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