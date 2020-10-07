Чубайс заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию

17:42

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

«Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель», — говорится в сообщении.

По словам Чубайса, он ушел на самоизоляцию, как и большинство работников его компании.

Глава госкорпорации также порекомендовал россиянам носить маски в общественных местах и соблюдать соцдистанцию для борьбы с эпидемией.

Как отмечает журнал «Компания», прежде Чубайс комментировал разрушительное влияние COVID-19 на экономику и бизнес в России. По его словам, коронавирус «усложнил условия для привлечения и возврата» средств, что «не может не сказаться» на планах «Роснано».

В 2019 году «Роснано» получило 16,5 миллиарда рублей чистого убытка по МСФО против прибыли в 11,743 миллиарда рублей годом ранее.