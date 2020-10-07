СК завел два уголовных дела из-за загрязнения на Камчатке

15:11

Правоохранительные органые завели дело по двум статьям Уголовного кодекса после загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Это ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»; «Загрязнение морской среды»).

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», — отметили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента изменился цвет воды, умерли многие иглокожие и морские животные. Также у двух человек, занимавшихся серфингом, зафиксированы ожоги глаз после пребывания в воде.

Как отмечается в релизе, Следственный комитет проверяет все возможные источники загрязнения, в том числе территории близлежащих полигонов с захоронениями ядохимикатов.

Ранее Росприроднадзор допустил техногенные причины загрязнения Авачинского залива. О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвых животных стало известно 2 октября.