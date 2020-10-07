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В день рождения Путина вышел последний фрагмент его большого интервью ТАСС

12:41 7.10.2020
Стоп-кадр из видео

В среду, 7 октября, обнародована финальная серия проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Выход этого фрагмента приурочен к дню рождения главы государства, которому исполняется 68 лет.

В заключительную часть интервью вошли ранее не публиковавшиеся ответы президента на личные вопросы. Он рассказывает о своих близких людях, об увлечениях и ценностях, а также о самых значимых для него потерях.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину" был запущен 20 февраля. Он основан на  трехчасовом видеоинтервью журналиста ТАСС Андрея Ванденко с президентом и приурочен к двадцатилетию работы Путина на высших постах государства (26 марта 2000 года прошли выборы президента РФ, на которых он впервые одержал победу). 

В марте после выхода в свет большей части проекта он был приостановлен. Это решение было вызвано кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта - попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. 

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.10.2020, 17:08
Гость: Ему кто-нибудь

доложил, что ему скоро стукнет 68, когда он обнулялся?
07.10.2020, 17:07
Гость: которому исполняется 68 лет.

Ну, судя по фото, хотя и в дымной темноте, исполняется его "двойнику".
07.10.2020, 17:05
Гость: Нет.

Как раз в "обратку" (новояз).
Если 17 с половиной "косарей" разделить на нонешний курс "зеленого", то отчетливо начинает проступать изображение ануса.
07.10.2020, 17:02
Гость: вышел последний фрагмент его большого интервью ТАСС

Что?? Больше не будет никогда?
07.10.2020, 17:00
Гость: А

Печенегов не поминал?
Все комментарии (12)
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