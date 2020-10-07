В день рождения Путина вышел последний фрагмент его большого интервью ТАСС

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В среду, 7 октября, обнародована финальная серия проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Выход этого фрагмента приурочен к дню рождения главы государства, которому исполняется 68 лет.

В заключительную часть интервью вошли ранее не публиковавшиеся ответы президента на личные вопросы. Он рассказывает о своих близких людях, об увлечениях и ценностях, а также о самых значимых для него потерях.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину" был запущен 20 февраля. Он основан на трехчасовом видеоинтервью журналиста ТАСС Андрея Ванденко с президентом и приурочен к двадцатилетию работы Путина на высших постах государства (26 марта 2000 года прошли выборы президента РФ, на которых он впервые одержал победу).

В марте после выхода в свет большей части проекта он был приостановлен. Это решение было вызвано кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта - попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента.