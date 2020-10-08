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Патриарха Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным COVID

11:51 8.10.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Главу РПЦ отправили на карантин после контакта с зараженным COVID-19. Об этом патриах Кирилл рассказал в послании настоятелю и монахам Троице-Сергиевой лавры.

В своем обращении настоятель извинился за то, что не сможет совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», — написал патриарх.

Темы: Коронавирус, Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 14:45
Гость: Добрый селянин

Тут, смотрю, все уважаемые люди заболели: Кирилл, Чубайс, губернаторы, депутаты... Трамп за лужей. Ну, там выборы, эт понятно... Жесть что творится.
Вероятный сценарий таков: в ноябре на этом фоне власти введут самоизоляцию, до февраля мы сидим дома, потом волна спадает, мы выходим на работу, работаем примерно до апреля, а там - новая волна и снова самоизоляция. И так до бесконечности. Тем более, что, как говорят учёные и доктор Мясников, тем, кто переболел ковидом, иммунитета хватает всего на полгода, ну от силы год, то есть человек может болеть ковидом регулярно всю жизнь, пока не помрёт от инфаркта или инсульта. Как быть и что делать?! А вот что... Нужно раз и навсегда объявить в России ВЕЧНУЮ САМОИЗОЛЯЦИЮ. И всем гражданам всю жизнь платить пособие в районе 15 тысяч рублей. Согласен, сумма небольшая, но её как раз хватит, чтобы оплатить ЖКХ-ЖКУ, за мусор, за электроэнергию, купить макарошки и заплатить штраф за отсутствие маски, а дроны будут зорко следить за наличием или отсутствием этих масок.
08.10.2020, 14:01
Гость: Ну,

роялю за кирюху!
08.10.2020, 14:00
Гость: Добрый селянин

Потому что маску не носил. Маска - вот единственное средство, чтоб не подхватить ковид. Ешь в маске, спи в маске, мойся в маске... и никакой злобный вирус тебя не возьмёт, Собянин зря заставлять носить маски не будет. И бороды сбрить, чтобы маска плотно прилегала. Или бандану на голову одевать, а на глаза очки для пловцов. И Господь точно тогда любую заразу отведёт.
08.10.2020, 13:55
Гость: майк

Больницы заполнены пациентами, выявлен случай ковида у медсестры, все никого не берут и не выпускают 2 недели. Медсестры это персонал, живущий в пригороде, они на электричках и автобусах ездят, одна переболеет, другая заболеет, так и будут на карантине сидеть, пока все пациеты не зарязятся. Это просто сознательное заражение больных и пожилых, никто не отправляет домой на самоизоляцию, где им безопасней
08.10.2020, 13:05
Гость: Интересуюсь

А что же боженька не бережёт уже? Какой карантин? Помолился и всё.
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