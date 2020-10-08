Патриарха Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным COVID

11:51

Главу РПЦ отправили на карантин после контакта с зараженным COVID-19. Об этом патриах Кирилл рассказал в послании настоятелю и монахам Троице-Сергиевой лавры.

В своем обращении настоятель извинился за то, что не сможет совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», — написал патриарх.