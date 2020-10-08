]]>
]]>
Главная В России Новости

Рогозин предложил Силуанову покончить с «публичными уколами»

17:38 8.10.2020
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил главе Минфина Антону Силуанову прекратить публичный обмен колкостями, который возник из-за разногласий по поводу космической программы. Об этом чиновник сказал в интервью ТАСС.

«Не так давно я встречался с Антоном Силуановым и предложил, чтобы наши сотрудники прекратили обмен публичными уколами, поскольку это неэтично, а главное — неэффективно. Уверен, мы поняли друг друга», — пояснил Рогозин.

По его словам, между Минфином и Роскосмосом есть разногласия в методике подсчета финансовых исполнений.

«В производстве, тем более в условиях жесточайшей конкуренции на мировом космическом рынке, мы часто сталкиваемся с тем, что видим, как ранее принятые решения, казавшиеся нашим предшественникам правильными, на самом деле ведут в тупик», — подчеркнул Рогозин. Он пояснил, что в таком случае лучше направить деньги на перспективные задачи, но «финансистам и экономистам в министерствах такое не нравится, поскольку для них это — лишняя работа и очередной повод поворчать».

Этим летом Минфин объявил, что Роскосмос использовал лишь 35% выделенных на год средств. Однако глава госкорпорации убежден, что это стало реакцией на заявление, которое он сделал в конце августа. Тогда Рогозин заявил, что сокращение финансирования космической программы приведет к деградации всей отрасли.

Темы: Антон Силуанов, Дмитрий Рогозин, Роскосмос
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.10.2020, 01:08
Гость: Ио

Роскосмос прославился на всю страну хищениями и коррупцией. 35 процентов освоили а остальные говорят что присвоили
08.10.2020, 21:43
Гость: да-да

Космополит Силуанов работает по указке троцкистов-глобалистов из МВФ.
08.10.2020, 21:03
Гость: Вот кто

оказывается насверлил дырок в пепелацах.
08.10.2020, 19:13
Гость: макар

Отчего же. Посмотрите какой славный у нас Глава Роскосмоса, справный , гладкий. Как идёт поступью богатырской, аж половицы гнутся. Гордость берёт за такого Главу Роскосмоса...
08.10.2020, 18:43
Гость: Ох

Один жулик предложил другому жулику. .....
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации