Рогозин предложил Силуанову покончить с «публичными уколами»

17:38

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил главе Минфина Антону Силуанову прекратить публичный обмен колкостями, который возник из-за разногласий по поводу космической программы. Об этом чиновник сказал в интервью ТАСС.

«Не так давно я встречался с Антоном Силуановым и предложил, чтобы наши сотрудники прекратили обмен публичными уколами, поскольку это неэтично, а главное — неэффективно. Уверен, мы поняли друг друга», — пояснил Рогозин.

По его словам, между Минфином и Роскосмосом есть разногласия в методике подсчета финансовых исполнений.

«В производстве, тем более в условиях жесточайшей конкуренции на мировом космическом рынке, мы часто сталкиваемся с тем, что видим, как ранее принятые решения, казавшиеся нашим предшественникам правильными, на самом деле ведут в тупик», — подчеркнул Рогозин. Он пояснил, что в таком случае лучше направить деньги на перспективные задачи, но «финансистам и экономистам в министерствах такое не нравится, поскольку для них это — лишняя работа и очередной повод поворчать».

Этим летом Минфин объявил, что Роскосмос использовал лишь 35% выделенных на год средств. Однако глава госкорпорации убежден, что это стало реакцией на заявление, которое он сделал в конце августа. Тогда Рогозин заявил, что сокращение финансирования космической программы приведет к деградации всей отрасли.