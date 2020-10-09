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Дегтярев предрек перенос столицы России в Хабаровск

13:22 9.10.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

В среднесрочной перспективе в России может смениться столица. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По словам чиновника, на этот статус может рассчитывать Хабаровск.

По словам Дегтярева, для этого необходимо остановить отток местных жителей и решить некоторые инфраструктурные задачи, добавил Дегтярев. «Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс», — уверен он. Слова врио губернатора передает «Интерфакс».

Глава региона пояснил, что задумался о переносе столицы из Москвы в Хабаровск сразу после того, как согласился на предложение президента Владимира Путина возглавить регион. Это произошло после ареста экс-губернатора Сергея Фургала по подозрению в причастности к организации убийств бизнесменов в регионе.

«Для меня это очевидно, и когда президент пригласил на работу, я ни секунды не думал. Я в первый раз говорю, что у меня промелькнуло, а промелькнуло - там будущее. Спасибо, Владимир Владимирович, я полетел», — пояснил врио губернатора.

Дегтярев добавил, что переезд на Дальний Восток был его личным выбором и не был попыткой наладить свою политическую карьеру.

Темы: Россия, Хабаровск
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 21:19
Гость: Гы-гы- Никто не будет переносить столицу к самой границе,

Ясен пень не будет , да и вообще не будет.

Насчет Сибири был стёб. Дегтярев либо не очень умный , либо для понтов такое сказал.
О, вроде учОный , а такую пургу несёт .

+В 1998 с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, в 2004 окончил Самарский государственный аэрокосмический университет (факультет двигателей летательных аппаратов) по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки» с присвоением квалификации «инженер» , в 2005 окончил в том же университете факультет экономики и управления и получил специальности «менеджмент», получив квалификацию «менеджер» (диплом № ВСВ 0274267), в 2012 окончил Институт мировых цивилизаций по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист» (диплом КП № 43494), в 2015 в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации прошёл обучение по дополнительной программе повышения квалификации федеральных государственных служащих органов исполнительной власти по вопросам военного планирования (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 543), в 2017 прошёл обучение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров» получив квалификацию «специалист в области государственного и муниципального управления».....и это далеко не весь список...ВИКИ в помощь енсли что

29 июня 2020 го ему была присуждена учёная степень кандидата юридических наук
09.10.2020, 19:38
Гость: О!!! На конец то!!!

И метро вместе с мигрантами выкопайте и перенесите!!!
09.10.2020, 19:17
Гость: Саргс

Дальний Восток находится за Сибирью. Строго говоря, классическая Сибирь - это Западная Сибирь, расположенная к востоку от Урала. На Восточную Сибирь это название было распространено по инерции, что ничем не было обоснованно. Ещё чуть-чуть, и некоторые крупные знатоки географии Аляску припишут к Сибири...
Теперь по существу. Никто не будет переносить столицу к самой границе, этот полнейший нонсенс. Перенос столицы может иметь 2 цели: 1. оживление экономики в глубине страны, как это было сделано в Бразилии, и 2. равноудаление от границ государства для обеспечения безопасности системы управления в критический период времени (война или природный катаклизм). Ни по одному этому критерию Хабаровск для столицы не подходит. Что касается обещаний Дектярёва, так всем им цена - ломанный грош, тем более когда речь заходит о перспективе через 20-30 лет. Он ещё и не то наобещает ближе к губернаторским выборам, только уши развешивайте.
09.10.2020, 18:50
Гость: Совсем за дебилов считает

Пускай сначала хотя бы с Мавзолея начнет.
09.10.2020, 18:37
Гость: Николай

И добавил: "А сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все".
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