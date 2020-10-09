Дегтярев предрек перенос столицы России в Хабаровск

13:22

В среднесрочной перспективе в России может смениться столица. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По словам чиновника, на этот статус может рассчитывать Хабаровск.

По словам Дегтярева, для этого необходимо остановить отток местных жителей и решить некоторые инфраструктурные задачи, добавил Дегтярев. «Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс», — уверен он. Слова врио губернатора передает «Интерфакс».

Глава региона пояснил, что задумался о переносе столицы из Москвы в Хабаровск сразу после того, как согласился на предложение президента Владимира Путина возглавить регион. Это произошло после ареста экс-губернатора Сергея Фургала по подозрению в причастности к организации убийств бизнесменов в регионе.

«Для меня это очевидно, и когда президент пригласил на работу, я ни секунды не думал. Я в первый раз говорю, что у меня промелькнуло, а промелькнуло - там будущее. Спасибо, Владимир Владимирович, я полетел», — пояснил врио губернатора.

Дегтярев добавил, что переезд на Дальний Восток был его личным выбором и не был попыткой наладить свою политическую карьеру.