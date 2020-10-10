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Утечку воздуха на МКС не смогли устранить с помощью пластилина

13:53 10.10.2020
Фото с сайта spaceflight.nasa.gov

Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции продолжается, несмотря на заделку некоторых возможных мест утечки американским пластилином, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

В пятницу российский космонавт Иван Вагнер с помощью американского пластилина залепил два возможных места утечки в промежуточной камере модуля "Звезда", после чего люк в отсек закрыли на ночь для контроля давления, сообщает РИА Новости.

В субботу утром Вагнер доложил специалисту подмосковного центра управления полетами, что давление в отсеке модуля "Звезда" опустилось до 634 миллиметров ртутного столба. При закрытии люка оно составляло 727 миллиметров, то есть за 12 часов давление в отсеке снизилось на 93 миллиметра (или примерно 7 миллиметров в час).

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. Это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме, заверили в "Роскосмосе".

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 20:00
Гость: Евсей

Всяко бывает. Конечно дефектацию качественно там не провести, но, надеюсь, со временем найдут. Раньше, вроде бы утечек не было. Во всяком случае, не помню. Но и отверстия изнутри насквозь в космосе не сверлили. Может и это диверсия? Длинные руки типа ЦРУ? Пр полете Союз - Апполон лейкопластырь использовали вместо изоленты в Союзе, а вот, что в Апполоне случилось, запямятовал. Удачи нынешнему экипажу.
10.10.2020, 19:57
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Даж «пластилина» уже нет под чутким командованием г-на (как хотите, так и понимайте сокращение) Рогозина (хотя для принижения значимости так назван клей, который применялся для герметизации переходного отсека, соединяющего служебный отсек «Аполлона» со стартовой ступенью лунного модуля).
10.10.2020, 19:32
Гость: Самое действенное средство

Изолента. синяя а ещё лучше чёрная
Можно попробовать ещё жвачкой , но надо долго , долго жевать ...
10.10.2020, 18:54
Гость: а

можно и соплями. Это же космические технологии.
10.10.2020, 18:39
Гость: stalker

"Утечку воздуха на МКС не смогли устранить с помощью пластилина". Не получилось с пластилином, используйте тампон, супер-клей, туалетную бумагу или иные подручные средства.
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