Утечку воздуха на МКС не смогли устранить с помощью пластилина

13:53

Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции продолжается, несмотря на заделку некоторых возможных мест утечки американским пластилином, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

В пятницу российский космонавт Иван Вагнер с помощью американского пластилина залепил два возможных места утечки в промежуточной камере модуля "Звезда", после чего люк в отсек закрыли на ночь для контроля давления, сообщает РИА Новости.

В субботу утром Вагнер доложил специалисту подмосковного центра управления полетами, что давление в отсеке модуля "Звезда" опустилось до 634 миллиметров ртутного столба. При закрытии люка оно составляло 727 миллиметров, то есть за 12 часов давление в отсеке снизилось на 93 миллиметра (или примерно 7 миллиметров в час).

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. Это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме, заверили в "Роскосмосе".