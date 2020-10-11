Основной причиной загрязнения воды на Камчатке назвали токсичные водоросли

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Причиной загрязнения воды у побережья Камчатки могут быть токсичные водоросли. Сейчас это одна из основных версий произошедшего в Авачинском заливе, которую рассматривают ученые, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы»,— приводит слова Озерова «Коммерсант».

Красные приливы, по его словам,— это общее название для явления, когда водоросли выделяют сильные токсины. «Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог»,— сказал он.

Сегодня, 11 октября, на юг Камчатки отправляется экспедиция с участием водолазов, чтобы сделать новые пробы воды для дальнейшего исследования.

О загрязнении акватории Авачинского залива и гибели морских животных стало известно 2 октября. Возбуждено уголовное дело по двум статьям (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды. В «Гринписе» происшедшее называют экологической катастрофой.