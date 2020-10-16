Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России
Население России может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз кабинета министров.
Подобные цифры содержатся в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, отмечает издание.
В документе говорится, что на август 2020 года прогнозировалось, что по итогам текущего года убыль населения составит 158 тыс. человек. Однако по новым оценкам, численность россиян сократится более чем в два раза.
При этом на следующие годы прогноз по убыли населения остается пессимистичным. К 2024 году население России сократится на 1,2 млн человек.
Ранее столь масштабная убыль населения фиксировалась в 2006 году. Тогда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У нас больше от вирособесия погибнут, не оказания медуслуг, чем от вирусякт, в разы!
У них в Евросоюзе совсем иные причины отрицательного прироста, отнюдь не бедность, как у нас (и это в богатейшей ресурсами стране!). И расти им особо не куда, плотость населения и так высока.
Нужно для объяснения этого явления Кудрина пригласить с его пресловутой якобы демографической ямой. Для справки будет всем и ему известно,что самая глубокая демографическоя яма, можно сказать котлован было в 1961-1965 годах. Это не рожденые дети войны которым было бы эти годы по 20 лет. Вот это яма так яма была. Однако в 1967 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР ( Леонид Брежнев,Генеральный секретарь ЦК КПСС ) был снижен, подчеркиваю СНИЖЕН возраст выхода на пенсию для мужчин с 65 до 60 лет, а для женщин с 60 до 55 лет. Пока его не повысил Путин.
Зверь какой ... Ужос
Хоть что-то полезное делает Путин, за что заслуживает похвал.