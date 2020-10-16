Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

09:25 16.10.2020

Население России может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз кабинета министров.

Подобные цифры содержатся в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, отмечает издание.

В документе говорится, что на август 2020 года прогнозировалось, что по итогам текущего года убыль населения составит 158 тыс. человек. Однако по новым оценкам, численность россиян сократится более чем в два раза.

При этом на следующие годы прогноз по убыли населения остается пессимистичным. К 2024 году население России сократится на 1,2 млн человек.

Ранее столь масштабная убыль населения фиксировалась в 2006 году. Тогда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.