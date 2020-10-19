Госдума отложила законопроект об ответственности чиновников за оскорбления

© KM.RU, Алексей Белкин

Комитет Госдумы по законодательству пока не рассматривал и не планирует рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности чиновников и депутатов за публичное хамство, сообщает «Коммерсант».

Законопроект об ужесточении административной ответственности за оскорбления был внесен в мае секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и его заместителем, депутатом Госдумы Александром Хинштейном единороссами после ряда скандальных случаев хамства со стороны представителей власти.

Авторы инициативы предлагали уточнить, что оскорбление может унижать честь и достоинство не только одного лица, но и группы лиц, а также может быть выражено не только в «неприличной», но и в «иной унизительной форме, оскорбляющей общественную нравственность».

При этом публичным оскорблением предлагалось считать высказывания, размещенные не только в СМИ или произведениях искусства, но и в интернете. Кроме того, поправки к ст. 5.61 КоАП должны установить специальную ответственность за оскорбления для чиновников и лиц, замещающих государственную или муниципальную должность: для них предусмотрены штраф до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до года (при повторном нарушении — до двух лет).

Отзывы на законопроект были противоречивы: профильный комитет отметил в своем заключении, что понятия «иных унизительных форм» нет в законодательстве, поэтому необходимо предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений. Правительство в своем отзыве также отметило, что это дополнение избыточное, а отдельная ответственность для чиновников нарушает принцип равенства граждан перед законом по сравнению «с иными должностными лицами, выполняющими публично значимые функции».

В первом чтении Госдума поддержала законопроект 7 июля, срок внесения поправок ко второму чтению был установлен до 5 августа. Но документ не вошел в программу работы комитетов в осеннюю сессию. По словам источника «Коммерсанта» во фракции ЕР, «по проекту есть серьезные разногласия, непонятно, как его доработать».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.10.2020, 17:30
    Гость: Шило

    И правильно! Чего в шутейном разговоре народу не скажешь! А они, сразу - ОБМАТЕРИЛИ!!!?? ВАЩЕ, КАК С НИМИ РАЗГОВАРИВАТЬ!

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