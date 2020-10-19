Госдума отложила законопроект об ответственности чиновников за оскорбления
Комитет Госдумы по законодательству пока не рассматривал и не планирует рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности чиновников и депутатов за публичное хамство, сообщает «Коммерсант».
Законопроект об ужесточении административной ответственности за оскорбления был внесен в мае секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и его заместителем, депутатом Госдумы Александром Хинштейном единороссами после ряда скандальных случаев хамства со стороны представителей власти.
Авторы инициативы предлагали уточнить, что оскорбление может унижать честь и достоинство не только одного лица, но и группы лиц, а также может быть выражено не только в «неприличной», но и в «иной унизительной форме, оскорбляющей общественную нравственность».
При этом публичным оскорблением предлагалось считать высказывания, размещенные не только в СМИ или произведениях искусства, но и в интернете. Кроме того, поправки к ст. 5.61 КоАП должны установить специальную ответственность за оскорбления для чиновников и лиц, замещающих государственную или муниципальную должность: для них предусмотрены штраф до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до года (при повторном нарушении — до двух лет).
Отзывы на законопроект были противоречивы: профильный комитет отметил в своем заключении, что понятия «иных унизительных форм» нет в законодательстве, поэтому необходимо предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений. Правительство в своем отзыве также отметило, что это дополнение избыточное, а отдельная ответственность для чиновников нарушает принцип равенства граждан перед законом по сравнению «с иными должностными лицами, выполняющими публично значимые функции».
В первом чтении Госдума поддержала законопроект 7 июля, срок внесения поправок ко второму чтению был установлен до 5 августа. Но документ не вошел в программу работы комитетов в осеннюю сессию. По словам источника «Коммерсанта» во фракции ЕР, «по проекту есть серьезные разногласия, непонятно, как его доработать».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они бояцца...
ожидается принятие закона об оскорблении депутатских чувств
И правильно! Чего в шутейном разговоре народу не скажешь! А они, сразу - ОБМАТЕРИЛИ!!!?? ВАЩЕ, КАК С НИМИ РАЗГОВАРИВАТЬ!
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Тот, кто хамит здесь, где-то там холуйствует.