Попова заявила об эпидемическом подъеме и призвала россиян оставаться дома

16:55 19.10.2020

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявила, что в настоящее время в России наблюдается период эпидемического подъема и призвала граждан страны, особенно лиц старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, оставаться дома и максимально сократить все контакты.

«Безусловно, главное - соблюдать все необходимые правила, транспорт - только в маске, все места общения, скопления - только в маске, она безусловно защищает от заболевания, от заражений и дальнейшего развития заболевания. Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъема. И, конечно, нужно поделиться этой информации с родственниками, соседями и попросить их быть аккуратными и осторожными в защите своего здоровья», - цитирует слова Поповой ТАСС.

По ее словам, эпидемическая обстановка по коронавирусу все еще остается напряженной, но государство предпринимает меры для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего развития заболевания.