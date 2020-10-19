Попова заявила об эпидемическом подъеме и призвала россиян оставаться дома

Попова

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявила, что в настоящее время в России наблюдается период эпидемического подъема и призвала граждан страны, особенно лиц старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, оставаться дома и максимально сократить все контакты.

«Безусловно, главное - соблюдать все необходимые правила, транспорт - только в маске, все места общения, скопления - только в маске, она безусловно защищает от заболевания, от заражений и дальнейшего развития заболевания. Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъема. И, конечно, нужно поделиться этой информации с родственниками, соседями и попросить их быть аккуратными и осторожными в защите своего здоровья», - цитирует слова Поповой ТАСС.

По ее словам, эпидемическая обстановка по коронавирусу все еще остается напряженной, но государство предпринимает меры для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего развития заболевания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2020, 01:12
    Гость: россиянин

    Сначала мигрантов из Средней Азии, перестаньте завозить эшелонами, а то шипко хитрые.

  2. 20.10.2020, 00:22
    Гость: Алевтина

    Оставайтесь дома,россияне,а Попова будет разъезжать в своей коробчонке и привозить каждому россиянину прямо домой - ананасы и рябчиков.

  3. 19.10.2020, 23:02
    Гость: тесты неизбирательные, реагируют, как минимум, на целую груп

    Они много на что реагируют, например на проходящее ОРЗ=
    Одну учительницу в Москве так поместили на 14 дней на домашнюю самоизоляцию, на всякий случай, с мониторингом естественно.
    Она вышла на балкон, с телефоном и ррраз, спутник сосчитал что она покинула квартиру-прилетел штраф.
    Но ей удалось от штрафа отбиться.
    Не выходите на балкон с телефоном , если вас посадили на карантин!

  4. 19.10.2020, 22:48
    Гость: gvozd

    Поэтому да, чем больше тестов, тем больше результат.
    --
    именно об этом и речь.
    это не "подьем", это фикция и АФЕРА.
    в свое время вдруг начался "всплеск" неврологических заболеваний.. вовремя опомнились - это не количество заболеваний увеличилось, а Диагностика улучшилась за счет магнитного резонанса.
    в медицине есть такое понятие как гомеостаз - организм компенсирует вредное воздействие или потерю функции внутренними резервами и Внешне ужасная болезнь в реальности никак себя не проявляет - организм ее "интегрировал" в свою норму.
    все эти медицинские вопросы почему то решаются политиками и разного рода аферистами.
    это Очень Опасная ситуация и она Уже не закончится хорошо в любом случае.
    медицина как отрасль потеряла доверие людей, превратившись в еще один инструмент Принуждения и политического манипулирования.

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