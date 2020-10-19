Попова заявила об эпидемическом подъеме и призвала россиян оставаться дома
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявила, что в настоящее время в России наблюдается период эпидемического подъема и призвала граждан страны, особенно лиц старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, оставаться дома и максимально сократить все контакты.
«Безусловно, главное - соблюдать все необходимые правила, транспорт - только в маске, все места общения, скопления - только в маске, она безусловно защищает от заболевания, от заражений и дальнейшего развития заболевания. Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъема. И, конечно, нужно поделиться этой информации с родственниками, соседями и попросить их быть аккуратными и осторожными в защите своего здоровья», - цитирует слова Поповой ТАСС.
По ее словам, эпидемическая обстановка по коронавирусу все еще остается напряженной, но государство предпринимает меры для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего развития заболевания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сначала мигрантов из Средней Азии, перестаньте завозить эшелонами, а то шипко хитрые.
Оставайтесь дома,россияне,а Попова будет разъезжать в своей коробчонке и привозить каждому россиянину прямо домой - ананасы и рябчиков.
Они много на что реагируют, например на проходящее ОРЗ=
Одну учительницу в Москве так поместили на 14 дней на домашнюю самоизоляцию, на всякий случай, с мониторингом естественно.
Она вышла на балкон, с телефоном и ррраз, спутник сосчитал что она покинула квартиру-прилетел штраф.
Но ей удалось от штрафа отбиться.
Не выходите на балкон с телефоном , если вас посадили на карантин!
Поэтому да, чем больше тестов, тем больше результат.
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именно об этом и речь.
это не "подьем", это фикция и АФЕРА.
в свое время вдруг начался "всплеск" неврологических заболеваний.. вовремя опомнились - это не количество заболеваний увеличилось, а Диагностика улучшилась за счет магнитного резонанса.
в медицине есть такое понятие как гомеостаз - организм компенсирует вредное воздействие или потерю функции внутренними резервами и Внешне ужасная болезнь в реальности никак себя не проявляет - организм ее "интегрировал" в свою норму.
все эти медицинские вопросы почему то решаются политиками и разного рода аферистами.
это Очень Опасная ситуация и она Уже не закончится хорошо в любом случае.
медицина как отрасль потеряла доверие людей, превратившись в еще один инструмент Принуждения и политического манипулирования.
Выразил все верно!!