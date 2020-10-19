В Забайкальском крае школы переводят на дистанционную работу

09:29 19.10.2020

В Забайкальском крае введено дистанционное обучение в образовательных учреждениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам губернатора края Александра Осипова, данная мера принята властями края из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.

"Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", - заявил он.

Отмечается, что работа детских садов также будет скорректирована с учетом перехода до 70% процентов работающего населения на удаленную работу. "При таком формате родители смогут находиться дома с детьми", - отметил Осипов.

Ранее крупным предприятиям было рекомендовано составить списки сотрудников, которых можно перевести на работу в удаленном формате.

За последние сутки в Забайкалье выявлено рекордное количество случаев заражения COVID-19 - вирус подтвердился еще у 198 человек. За все время нарастающим итогом диагноз поставлен у 9 084 человек, умерли 86 пациентов.