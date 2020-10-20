Распад СССР возглавил рейтинг фактов о России ХХ века, за которые стыдно

Территория СССР © KM.RU

Распад Советского Союза впервые возглавил список того, что вызывает в россиянах чувство стыда и огорчения при обращении к отечественной истории ХХ века. Такой ответ выбрали почти половина (49%) участников опроса, проведенного «Левада-Центром»*.

Ранее наибольшую неловкость участников аналогичных исследований вызывали  бедность и неустроенность, которая отличает жизнь великого народа, проживающего в богатой стране, пишет Znak.com. В декабре 2018 года этот ответ выбрали 61% опрошенных, тогда как о распаде СССР сожалели 45% респондентов.

Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу вызывают стыд и огорчение у 33% опрошенных (предыдущий показатель — 37%), репрессии и террор, которыми были отмечена политика властей в ХХ веке, — у 23% респондентов (ранее 21%). Хроническое отставание от Запада беспокоит 22% опрошенных россиян (в декабре 2018 года об этом сказали 24%). За ограниченную, некомпетентную, своекорыстную власть стыдно 11% респондентов, тогда как два года назад это огорчало 16% участников исследования.

Аналогичных показателей масштабы общественного сожаления по поводу распада СССР достигали в 1999 году. Но и тогда этот ответ выбрали 48% участников опроса, а стыд за хроническую бедность и неустроенность выразили 79% респондентов.

*«Левада-Центр» - некоммерческая исследовательская организация, внесенная в реестр иностранных агентов

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2020, 23:32
    Гость: Нет, батенька

    Это такие как вы помогали врагам разрушать СССР. А теперь мимикрируя бандитствуете защищая правящих ныне воров России.

  2. 20.10.2020, 23:12
    Гость: Трудно

    придумать что-то смешнее, чем стыд за распад СССР. СССР развалился в силу объективных причин и никто бы этому не смог помешать, можно было только оттянуть конец, но это не повлияло бы на результат.

  3. 20.10.2020, 23:10
    Гость: gvozd

    вот именно..
    людей расстреливать им было не стыдно, а падение иврейской химеры .. им стыдно..
    это социалисты - у них все с ног на голову поставлено.
    вот свежий пример того что они из себя представляют;
    антифа организовала беспорядки, Сожгла и Разграбила два христианских собора в сантьяго - теперь они Этим Похваляются по всему миру..
    это сатанисты, этим все сказано.

  5. 20.10.2020, 23:03
    Гость: Русский из Прибалтики

    Вот именно такие, как вы, и разрушали СССР, заявляя, что против "советской бюрократии", а сейчас - разрушают Россию, якобы борясь с "бандой"

Все комментарии (19)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации