Распад СССР возглавил рейтинг фактов о России ХХ века, за которые стыдно
Распад Советского Союза впервые возглавил список того, что вызывает в россиянах чувство стыда и огорчения при обращении к отечественной истории ХХ века. Такой ответ выбрали почти половина (49%) участников опроса, проведенного «Левада-Центром»*.
Ранее наибольшую неловкость участников аналогичных исследований вызывали бедность и неустроенность, которая отличает жизнь великого народа, проживающего в богатой стране, пишет Znak.com. В декабре 2018 года этот ответ выбрали 61% опрошенных, тогда как о распаде СССР сожалели 45% респондентов.
Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу вызывают стыд и огорчение у 33% опрошенных (предыдущий показатель — 37%), репрессии и террор, которыми были отмечена политика властей в ХХ веке, — у 23% респондентов (ранее 21%). Хроническое отставание от Запада беспокоит 22% опрошенных россиян (в декабре 2018 года об этом сказали 24%). За ограниченную, некомпетентную, своекорыстную власть стыдно 11% респондентов, тогда как два года назад это огорчало 16% участников исследования.
Аналогичных показателей масштабы общественного сожаления по поводу распада СССР достигали в 1999 году. Но и тогда этот ответ выбрали 48% участников опроса, а стыд за хроническую бедность и неустроенность выразили 79% респондентов.
*«Левада-Центр» - некоммерческая исследовательская организация, внесенная в реестр иностранных агентов
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это такие как вы помогали врагам разрушать СССР. А теперь мимикрируя бандитствуете защищая правящих ныне воров России.
придумать что-то смешнее, чем стыд за распад СССР. СССР развалился в силу объективных причин и никто бы этому не смог помешать, можно было только оттянуть конец, но это не повлияло бы на результат.
вот именно..
людей расстреливать им было не стыдно, а падение иврейской химеры .. им стыдно..
это социалисты - у них все с ног на голову поставлено.
вот свежий пример того что они из себя представляют;
антифа организовала беспорядки, Сожгла и Разграбила два христианских собора в сантьяго - теперь они Этим Похваляются по всему миру..
это сатанисты, этим все сказано.
большое сердце у россиян.
Вот именно такие, как вы, и разрушали СССР, заявляя, что против "советской бюрократии", а сейчас - разрушают Россию, якобы борясь с "бандой"