Распад СССР возглавил рейтинг фактов о России ХХ века, за которые стыдно

20:17 20.10.2020

Распад Советского Союза впервые возглавил список того, что вызывает в россиянах чувство стыда и огорчения при обращении к отечественной истории ХХ века. Такой ответ выбрали почти половина (49%) участников опроса, проведенного «Левада-Центром»*.

Ранее наибольшую неловкость участников аналогичных исследований вызывали бедность и неустроенность, которая отличает жизнь великого народа, проживающего в богатой стране, пишет Znak.com. В декабре 2018 года этот ответ выбрали 61% опрошенных, тогда как о распаде СССР сожалели 45% респондентов.

Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу вызывают стыд и огорчение у 33% опрошенных (предыдущий показатель — 37%), репрессии и террор, которыми были отмечена политика властей в ХХ веке, — у 23% респондентов (ранее 21%). Хроническое отставание от Запада беспокоит 22% опрошенных россиян (в декабре 2018 года об этом сказали 24%). За ограниченную, некомпетентную, своекорыстную власть стыдно 11% респондентов, тогда как два года назад это огорчало 16% участников исследования.

Аналогичных показателей масштабы общественного сожаления по поводу распада СССР достигали в 1999 году. Но и тогда этот ответ выбрали 48% участников опроса, а стыд за хроническую бедность и неустроенность выразили 79% респондентов.

*«Левада-Центр» - некоммерческая исследовательская организация, внесенная в реестр иностранных агентов