США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах

07:28 20.10.2020

Судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, пишет "Интерфакс".

Им также предъявлены обвинения в хакерских атаках на энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.

По версии следствия они применяли вирус NotPetya, от которого пострадали Украина, страны Западной Европы, США.

Американская сторона считает, что все шестеро фигурантов дела являются сотрудниками российской разведки и служат в том же подразделении, которое пыталось повлиять на выборы в США в 2016 году.

По данным американских СМИ, речь идет о Юрии Андриенко, Сергее Детистове, Павле Фролове, Анатолии Ковалеве, Артеме Очиченко и Петре Плискине.

В России данные обвинения назвали "бредом", заметив, что они не подтверждены доказательствами.

"Новые обвинения в кибератаки с целью вмешательства - очередной шаг по дискредитации Москвы", - прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, "еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами".

Ранее МИД Великобритании обвинил российские спецслужбы в попытке сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 с помощью хакерских атак.