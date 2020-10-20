США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах
Судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, пишет "Интерфакс".
Им также предъявлены обвинения в хакерских атаках на энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.
По версии следствия они применяли вирус NotPetya, от которого пострадали Украина, страны Западной Европы, США.
Американская сторона считает, что все шестеро фигурантов дела являются сотрудниками российской разведки и служат в том же подразделении, которое пыталось повлиять на выборы в США в 2016 году.
По данным американских СМИ, речь идет о Юрии Андриенко, Сергее Детистове, Павле Фролове, Анатолии Ковалеве, Артеме Очиченко и Петре Плискине.
В России данные обвинения назвали "бредом", заметив, что они не подтверждены доказательствами.
"Новые обвинения в кибератаки с целью вмешательства - очередной шаг по дискредитации Москвы", - прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, "еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами".
Ранее МИД Великобритании обвинил российские спецслужбы в попытке сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 с помощью хакерских атак.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в России нет шести граждан США который можно обвинить и реально посадить ну допыстим что они вмешиваются путем хакерских атак на размножение оленей на чукотке.
надо рвать все отношения с западом. Мы самодостаточная страна, проживём, пусть и без хамона
Странный ты,"гвоздь",как и "несмываемый",всё о "правах" скулишь!По праву СИЛЬНОГО,которое было и останется ВСЕГДА!
"они не подтверждены доказательствами...."
Доказать причастность конкретного человека к созданию вирусов вообще не реально, если он сам не признается. США по понятным причинам не имели доступа к их компьютерам на территории РФ, свидетели из РФ не выступали на их судах. То есть всё это голословные бредни, по сути чистая политика.
Тут не просто дискредитация РФ на западе, что собственно не для кого не новость. Тут ещё и попытка показать всем гражданам РФ что их могут с лёгкостью задержать при выезде в Европу или куда ещё и арестовать этапировав в США. Это просто одна из форм похищения граждан РФ амерами.
Полагаю, что с этими "хакерами" сейчас плотно работают ФБР и попросту выкручивают им руки с целью давать нужные показания им.
То что их посадят я не сомневаюсь, в США с иностранцами не церемонятся с русскими и подавно. И доказательства судилищам США ненужны никакие,
там и своих вешали за грош ещё со времён дикого запада.
Это никогда не прекратиться пока власть РФ серьёзно не возьмётся за этот вопрос, например с помощью разведи выследить и выкрасть причастных к похищениям граждан РФ американцев и судить их на территории РФ за это. Так делают США- их разведка не только русских "хаеров" выслеживает но и похищает людей по всему миру и вывозят их в Гуантанамо. Не плохо было бы ещё сокращать присутствие США в РФ с каждым фактом политического суда США над гражданами РФ.
Но это не с Гегемоном, который панически боится раздражать запад хоть как то.
пендосия распространяет свою "юрисдикцию" на весь мир - а по какому "праву"?
кроме того, это первый признка имперского правления - распространение законов империи на колонии.
самое странное во всем этом, эрефия со этим Соглашается все последние 30 лет..
иными словами москва Уступила свой суверенитет на своими гражданами другой стране - это поведение Окупированной территории.
ну и напоследок - НЕТ никаких киберпреступлений.
это виртуальный мир, без границ и государств в котором существует только информация - СЛОВА.
странна ситуация, когда происходящее в Виртуальном мире приводит к последствим и террору в мире Физическом.
любое взаимодействие с интернетом - это Публикация Информации.. виртуальное действо. когда вы это делаете - вы берете на себя риск.
иврейская мафия пендосии всему миру навязала этот свой Бред.